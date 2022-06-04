中國認知戰猖獗 我祭3招反擊

官員指出，日前在社群媒體大量散發「很多孩子走了」的假訊息，確實有中國發動認知作戰的嫌疑。（取自網路）

2022/06/04 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕政府將加強反制認知戰！官員昨指出，中國認知作戰的總目標是不戰而屈人之兵，以無煙硝戰爭擊垮台灣，達到併吞台灣的目的。政府主要以反投放、即時澄清與提供正確訊息三種方式反擊，包括回到中方散布訊息的各社群媒體平台反投放正確訊息予以反制；國安單位將緊盯中國認知作戰，政院各部會也加強認知作戰與假訊息的訊息分享，同時進行相關人員教育訓練。

反投放、即時澄清、提供正確訊息

官員說，日前在社群媒體大量散發「很多孩子走了」的假訊息，確實有中國發動認知作戰的嫌疑。來自中國散布的假訊息，內容不斷「進化」，使用台灣在地語言，政府第一時間破解與反制的難度提高，將加強因應，強化辨識工具與辨識能力的提升。

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行政院發言人羅秉成表示，中國對台灣的認知作戰不一定都是假訊息，認知作戰也有可能是分化，製造台灣內部的對立與撕裂。中國發動認知作戰及假訊息的型態很多，例如有一種假訊息的攻擊型態是「借屍還魂」，將兩、三年前的假訊息進行加工，僅小部分修改再度散布，如同是「虛擬的共機繞台」，意圖造成台灣內部紛擾。

羅秉成指出，根據「台灣民主實驗室」的分析，中國對台發動認知作戰與假訊息，有以下四種型態︰大外宣、小粉紅、內容農場與在地協力者。大外宣是中國政府或中共透過政府機關及官媒進行資訊操作與新聞宣傳，宣揚中國崛起和統一中國等；小粉紅則是中國境內愛國主義者配合中國官方大量發布假訊息；內容農場散布不實訊息使不少社群媒體平台因商業利益驅使而轉發；在地協力者有的與中國官方沒有直接關連，有的是中方指使，有的還與中方有商業交易的行為。

官員表示，因應中國的認知作戰，政府各機關將加強即時澄清，在第一時間提供正確的訊息，並回到中方原本散布的社群媒體等平台進行大量反投放，盼迅速發揮反制作用，政府將持續與社群平台業者合作，防制假訊息；因應年底九合一選舉將屆，也會成立假訊息專案防制小組。

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