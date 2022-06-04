焦點評論》偉大復興夢越近 中國民主越遙遠

中共官方對「六四」表述用語變化

2022/06/04 05:30

記者陳鈺馥／特稿

六四事件屆滿卅三週年，中共官方在「十九大」後數度改用「反革命暴亂」指涉「六四」，從未正面提及六四議題，凸顯中共維持既有定性，從未反省過錯及回應民主訴求。「港版國安法」上路後，變本加厲箝制異議言論，兩岸三地只剩台灣能夠公開紀念六四。

中共官方對「六四」定性，三十多年來有何變化及習近平在六四事件扮演的角色，是轉型正義待處理的課題。一九八九年六月四日，解放軍鎮壓天安門廣場抗議民眾後，中共中央聲明表述用語稱六四為「反革命暴亂」。

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六月九日，鄧小平接見戒嚴部隊，以「政治風波」形容六四事件；當時，習近平擔任福建省寧德地委書記，下令公安聽從黨中央指揮，阻止學生進入福建串聯，不讓民運標語進入寧德，淡化事件後「清理清查」，並強調「不搞人人過關、不要造成人人自危」。

江澤民、胡錦濤時代，通常避談或稱「政治風波」。習近平主政「十九大」後，二○二一年中共「建黨百年」官方文件稱六四為「反革命暴亂」，「反革命」是中共語境中最強烈的負面表述，專門用來指涉中共政權鬥爭對象。去年底第十九屆六中全會通過的「第三份歷史決議」，則稱「政治風波」和「動亂」。

習近平將於「二十大」延任，中共下令嚴審黨代表的政治忠誠，五月發布「關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見」，禁止退休老幹部妄議中央大政。避免橫生枝節，天安門廣場自五月廿五日至六月十五日暫停開放，天安門母親發言人尤維潔如往年六四前夕一樣，被安排「外遊」。

在香港，因港版國安惡法，泛民派被捕定罪、組織解散，往年由支聯會與民團合辦的燭光晚會，今年不復存在，香港首次沒有悼念六四罹難者活動，連天主教香港教區都宣布不舉行追思彌撒，自由、民主、人權全被架空，紀念「六四」在港成為禁忌，凸顯「一國兩制」名存實亡。

卅三年來，中共官方從未反省六四，以「反革命暴亂」、「政治風波」、「動亂」三個名詞，將中國人民追求民主視為造反。習近平在十九屆六中全會第二次會議直言，「一九八九年春夏之交的嚴重『政治風波』，黨打贏這場關係生死存亡的鬥爭」。可預見習延任掌權，六四更不可能平反，當偉大復興夢越近，中國民主化更加遙遠。

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