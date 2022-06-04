六四前夕 中國異議人士：監控規模歷來罕見

北京天安門廣場自五月廿五日至六月十五日暫停開放。中國的異議人士表示，今年六四前夕的監控規模「歷來所罕見」。（歐新社）

2022/06/04 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國「六四天安門事件」卅三週年前夕，香港警方三日加強巡邏，警告民眾勿非法集結，即使獨自一人，若在同地點有其他人同時表達訴求，也可能違法。中國的異議人士則說，今年六四前夕的監控規模「歷來所罕見」。

港警加強巡邏 關閉維園

往年六四這天擠滿參與紀念燭光晚會香港民眾的維多利亞公園，今年將第三年「歸零」，港府文康署三日傍晚宣布自三日晚間十一時起關閉部分園區，直到五日凌晨為止。下午警方已經先一步派警力在場巡邏，維園球場旁也放置了大批金屬、充水式拒馬以及路錐。

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警署港島總區高級警司廖珈奇二日指出，近日有人透過網路或其他媒體等途徑，鼓吹四日到維園集結，警方當天會部署充足警力、迅速果斷執法。他警告參與或宣傳、鼓吹任何未經批准的集結，最高可監禁五年；即使是單獨一人，若同時間、同地點有他人同時表達訴求，也可能觸法。

往年主辦六四維園晚會的前「香港市民支援愛國民主運動聯合會」主席、身繫囹圄的李卓人，接受「明報」書面訪問時表示，會在獄中禁食一天、點火柴悼念六四。香港中文大學學生發揮創意，發起「尋找民女」活動，號召全校師生找出放置在校園各個角落的3D列印縮小版「民主女神像」，「把民女帶回家」。活動主辦人向「香港自由新聞」說，「這是一種反叛，校方從學生那偷走了這座雕像，因此我們決定自己做，把它放回去」。

「自由亞洲電台」三日報導，今年六四紀念日正值中共將召開第二十次全國代表大會，各地警方全力嚴密監控異議人士，「氣氛緊張」。獨立記者高瑜遭軟禁、浦志強夫婦被帶離北京，貴州人權研討會十多名成員「被旅遊」。高瑜三日向該台表示，警方在她住處外站崗警戒，她市話、手機無法接國外來電。異議學者查建國也證實，警方在家門口盯人，並多次警告他不得在六四期間發表、受訪相關評論。

六四受害者家屬維權團體「天安門母親」仍獲准四日到北京萬安公墓祭奠罹難親人，該團體發起人張先玲表示，雖然維園燭光晚會不再舉行，但「維園燭光不滅，在全世界正義人們的心中閃亮」，他們會持續堅持「真相、賠償、問責」三訴求，要求解決「六四慘案」相關問題；她接受「中央社」訪問說，相信「邪惡終歸戰勝不了正義，早晚我們死去的親人可以得到公正的結論」。

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