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    朱突襲式提名 黨內譁然 藍委：以前的黨主席不敢這樣搞

    國民黨黨主席朱立倫突襲提名張善政，引發黨內譁然，一位熟悉黨務的國民黨立委指出，以前的黨主席根本不敢這樣搞，之後會非常辛苦。（資料照）

    國民黨黨主席朱立倫突襲提名張善政，引發黨內譁然，一位熟悉黨務的國民黨立委指出，以前的黨主席根本不敢這樣搞，之後會非常辛苦。（資料照）

    2022/05/19 05:30

    〔記者林良昇、陳昀、陳璟民、施曉光／綜合報導〕國民黨面對桃園市長提名亂局，黨主席朱立倫突襲提名前行政院長張善政，引發黨內譁然。一位熟悉黨務的國民黨立委指出，張是好人選，但過程鋪陳不足，以前的黨主席根本不敢這樣搞，之後會非常辛苦。

    據了解，黨中央原先鎖定民調最高的立委魯明哲，但魯的態度始終曖昧，加上另一位立委萬美玲已規劃下週一宣布參選，為了防堵情勢大亂，黨中央決定「快刀斬亂麻」，地方立委都是昨天中午宣布前才接獲消息。藍營地方人士抱怨，朱到最後一刻才告知，完全不尊重地方。

    拿大韓卡小韓 反重傷呂玉玲

    據了解，黨中央提名張善政，除了前高雄市長韓國瑜從中穿針引線，與張關係良好的花蓮縣立委傅崐萁也是關鍵因素。「朱傅體制」藉韓國瑜的「大韓」力量來壓制前台北市議員羅智強的「小韓」力量，讓挺羅的韓粉也不會對張有意見。

    國民黨中央藉張善政「卡」羅智強，對已表態參選並積極布局的立委呂玉玲傷害最重。知情人士指出，呂玉玲丈夫、桃園市議員陳萬得就是因為呂要選市長，放棄連任桃園市議員，結果變成兩頭空，不滿的情緒可想而知。力挺呂玉玲的桃園市議長邱奕勝昨還氣到不出席中常會，怒退國民黨聯絡群組。

    議長邱奕勝 氣到不出席中常會

    一位挺呂人士直言，張善政出馬擺明就是黨中央的「預謀」，中央如果心有所屬，大可以叫各陣營先不要妄動，但現在已經不是不給台階下，根本是直接把梯子抽掉，讓人重重摔下，黨中央必須要有個說法。

    一位擔任黨團幹部的國民黨立委指出，張善政是個好人選，可以理解黨中央擔心規劃曝光就破局的兩難，但提名太倉卒，未來要花不少時間讓桃園接受張善政。

    另位熟悉黨務運作的北部立委認為，這次最大的問題是都沒和地方溝通，朱立倫過去釋出的訊息是「要在地、不空降」，最後卻自打臉，所有人都不爽。

    這位立委說，黨中央提名要先溝通、鋪排，候選人被提名時一呼百應，在地議長、立委、議員都支持，「不是很好嗎？」以往幾位黨主席不會造成這種狀況，連掌握黨政大權的前總統馬英九都不太敢這樣做。

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