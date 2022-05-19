張善政：全國都在排隊 看不下去

張善政指出，他看到一個完全失能的政府，民眾受盡委屈，全國都在排隊，讓他實在看不下去，所以才出來要為台灣做一點事情。（資料照）

2022/05/19 05:30

〔記者施曉光、游太郎／綜合報導〕國民黨中常會昨通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長。張受訪指出，他上週才決定參選，原因是看到很多年長民眾排隊買快篩，從過去的口罩、疫苗到快篩，「全國都在排隊」，他實在看不下去，決定為台灣做一點事情。

外傳前高雄市長韓國瑜推薦張善政參選桃園市長，張低調回應，韓國瑜是他很好的搭檔，對他一直很支持，「包括現在」。

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韓國瑜：前天才知道 黨應顧及同志感受

韓國瑜昨晚在臉書表示，自己是前天在電話中得知張善政被徵召。他稱讚張是充滿熱忱、重情義、在科技與工程領域發光發熱的專業人才，他尊重黨中央的提名作業，也希望提名的過程充分溝通，顧及同志的感受及權益，黨內才能真正團結。

國民黨主席朱立倫表示，張善政過去在桃園市工作整整十二年，對桃園這塊土地有深厚情感，桃園需要一位有國際觀的科技人、工程師擔任市長，張是藍營最好的人選。

由於國民黨之前一直說桃園市長人選要等民進黨掀牌，如今為何先行掀牌？國民黨秘書長黃健庭解釋，最近幾天地方比較焦慮，希望黨中央趕快決定，經確認張善政有參選意願後，黨中央認為不論最後民進黨出什麼牌，張都能勝過對手。

至於先前國民黨多次強調，要根據科學民調產生最強人選，黃表示，張過去就已經是民調最高的閣揆。

對於張善政究竟何時成為國民黨的選項，黃健庭指出，他是這幾天從朱主席那邊接獲消息，才將張提交提名委員會討論。外傳張是韓國瑜推薦，黃健庭回應，張是各方都推薦的人 選，這是集體共同討論結果。

中常會昨也通過提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選連任；國民黨並規劃在廿五日中常會提名立委蔣萬安參選台北市長，前立委謝國樑選基隆市長，南投縣長提名立委許淑華。

徐榛蔚、饒慶鈴昨透過視訊方式與會。饒說，很感謝鄉親選擇她，這四年來，她在台東推動「慢經濟」，施政滿意度高達八成，證明「慢經濟」是正確的方向。徐榛蔚強調，獲得提名後責任更重。她保證未來會讓花蓮縣成為安居樂業的幸福城市。

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