民進黨防疫為重 桃市長人選壓軸

民進黨目前仍以防疫為主，桃園市長人選仍要待最後階段才會明朗。（資料照）

2022/05/19 05:30

〔記者楊淳卉、謝君臨、陳恩惠／綜合報導〕國民黨昨完成桃園、花蓮、台東三縣市長提名；民進黨目前仍以防疫為主，縣市長提名本月不會有進度，其中，桃園市長人選仍要待最後階段才會明朗，花蓮縣、台東縣等則可望在六月底前後展開提名。

桃園市長人選仍未敲定，在空降人選如衛福部長陳時中、經濟部長王美花及新竹市長林智堅等出戰機會都不大的情況下，由桃園市立委鄭運鵬出戰機會被看好，相關布局待六月之後啟動。

請繼續往下閱讀...

綠營認為，儘管張善政知名度高，有前高雄市長韓國瑜支持，但韓在深藍的支持度能否轉移，仍是未知數，國民黨地方勢力能否整合、出手幫忙也是問題。若與國民黨魯明哲、呂玉玲等在地立委實力比較，張善政並不突出。

桃園市長鄭文燦說，有更多重要的人才投入桃園市長選舉是好事，民進黨一定會推出最好最強的候選人，選舉對策委員會將在六月左右討論適當的人選。鄭運鵬昨表示，國民黨嘴巴講對桃園市長選舉有信心，其實心裡很害怕；如果國民黨仍咬定桃園還是如鄭文燦上任之前的藍大於綠，那年底市長選舉藍營必敗無疑。

民進黨在花蓮縣，鎖定總統府發言人Kolas Yotaka參選。台東縣則有聯輔基金會董事長賴坤成表態爭取提名，黨內看好由現任台東縣立委劉櫂豪再度出戰，但仍待黨內整合。劉櫂豪說，過去一、二十年來，他一步一腳印經營，「若選對會評估我是一個最強、最適合代表民進黨的候選人，我會勇於承擔」，努力打贏選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法