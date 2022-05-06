為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨萬丹、內埔鄉長初選民調 境外駭客干擾

    2022/05/06 05:30

    來自中韓「防疫宣導」錄音電話轟炸 導致鄉民無法接到民調電話 黨部交警方調查

    〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕民進黨萬丹、內埔鄉長初選民調於四日完成第一階段電話民調，一○六八通有效樣本數皆已完成，但在民調過程中，萬丹鄉不少市內電話用戶卻遭到「防疫宣導」錄音電話惡意干擾，發話號碼全數來自境外，警方追查不易，阻擾電話用戶接受民調意圖明顯，讓綠營基層黨員擔心影響初選公平性，建請黨中央重視。

    第一階段電話民調完成

    民進黨屏東縣黨部表示，內埔及萬丹鄉長初選將於五月七日進行第二階段的黨員投票，九日開封計算民調成績後，依民調七十％、黨員投票三十％加總成績，決定兩鄉提名人選。

    第二階段明天黨員投票

    縣黨部主委許展維表示，萬丹鄉市內電話約一萬五千支，鄉長黨內初選民調應完成一千零六十八通有效樣本數，前晚民調首日就發生許多電話用戶遭「防疫宣導」錄音電話轟炸，導致這些鄉民無法接到委託初選民調公司電話，光黨部收到檢舉的惡意電話號碼就有五十組，交警方調查。

    遭檢舉惡意電話號碼50組

    警方發現民眾接到「防疫宣導」錄音電話分別來自中國及韓國，與網路詐騙電話手法雷同，不易追查源頭，但在「防疫宣導」電話惡意轟炸前，卻有人透過市內電話詢問用戶的支持傾向，將進一步釐清兩者間關係及用意。

    縣黨部盼黨中央重視

    縣黨部指出，電話民調佔基層公職選舉黨內初選成績的七成，若類似惡意干擾民調的手法出現在市內電話數量不多、卻必須進行初選民調的鄉鎮市選區，將對初選公平性造成相當程度的影響，希望黨中央重視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播