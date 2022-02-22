龐皮歐3/2訪台 演講、記者會

美國前國務卿龐皮歐（左）3月2日至5日訪問台灣，首席顧問余茂春一道訪台。（取自網路）

2022/02/22 05:30

〔記者鄒景雯、呂伊萱／台北報導〕川普總統任內大力挺台的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）已經敲定在三月二日至五日訪問台灣，並將在三月三日晉見蔡英文總統，表達對台灣的支持，交換對於國際情勢發展的看法。

首席顧問余茂春陪同 3/3見蔡總統

除龐皮歐伉儷外，前美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問余茂春也將一道訪台，這位華裔美人公認是扭轉川普政府中國政策的重要策士，他的同行被視為是訪團的另一「亮點」。

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龐皮歐與余茂春卸任後，目前均在保守派智庫哈德遜研究所任職，龐皮歐為傑出會士，余是高級研究員。這次代表台灣出面邀請的則是遠景基金會。

龐皮歐此行除了與多位政府高層會晤，也將展開產業之旅，據了解，包括台積電、中鋼等公司的負責人，已經獲邀分別與龐皮歐當面對談。不過相關行程不會對外公開。

安排產業之旅 與台積電、中鋼對談

外交部說明，龐皮歐訪台期間將晉見蔡總統、接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受外長款宴。龐皮歐也應遠景基金會邀請於三月四日出席演講活動。

龐皮歐暫卸公職後，一直為參選美國總統做準備，一九六三年出生的他，仍是美國政壇的未來之星，尤其他在二○一八年四月至二○二一年一月的國務卿任內，大力支持台灣的國際參與，反對中國對台軍事脅迫，特別是卸任前，宣布取消行政部門與台灣接觸的限制，確認美台關係，不需要、也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。大幅提升台美往來的形式與實質，因此是台美關係的重要資產。

龐皮歐在去年三月透露訪台意願，一年後如願成行，台灣各界正在積極籌備這位台灣之友的接待事宜，務求圓滿完成此一外交盛事。

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