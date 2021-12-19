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    反萊豬未過關》肉商：仍僅進口無萊豬肉 民眾安心買

    反萊豬公投案開票結果「不同意」票數高於「同意」，進口肉商、禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口肉商仍只會進口無萊豬肉，呼籲民眾安心選購。圖為禁止萊豬進口公投不同意票。（記者田裕華攝）

    反萊豬公投案開票結果「不同意」票數高於「同意」，進口肉商、禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口肉商仍只會進口無萊豬肉，呼籲民眾安心選購。圖為禁止萊豬進口公投不同意票。（記者田裕華攝）

    2021/12/19 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬公投案開票結果「不同意」票數高於「同意」，進口肉商、禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口肉商仍只會進口無萊豬肉，呼籲民眾安心選購；養豬協會理事長楊杰則期待，政府對養豬產業的承諾一定要做到，包含落實邊境檢驗、做好產地來源國標示。

    豬農籲落實邊境檢驗、產地標示

    楊杰指出，萊豬開放進口已為既定事實，希望政府堅持對豬農承諾，在學校、軍隊都完全使用國產豬肉，加強台灣豬的推廣跟促銷，並嚴格執行豬肉的產地標示與溯源，更重要的是維持邊境檢驗豬肉萊劑容許量的量能，還有民眾也能持續支持台灣豬。

    楊杰也提到，國產豬肉自給率目前達到近九十三％，「應該已經是臨界點」，由於台灣的環境已不適合增加養豬規模，仍盼豬肉自給率九成以上，以維持國產豬的價格。他表示，國產豬肉的生產成本比歐美進口豬肉還高，但國產豬的飼料不添加萊劑，而且更新鮮，也期待若未來傳統豬瘟拔針，國產豬可用冷藏肉方式外銷日本，除做為國內產銷調節手段，也增加國產豬的競爭優勢。

    李春來說，今年元旦開放萊豬，因為國人對萊劑有健康的疑慮，進口商認為沒有市場，加上若進口萊豬，反而會讓上中下游的原料供應混淆，造成豬肉加工、調理、販售業者經營管理的困擾，和民眾的恐慌，因此進口肉商宣示自主不進萊豬，未來進口業者仍只會進口無萊豬肉。

    李春來提醒，由於國內豬肉無法自給自足，必須靠成本較低的進口豬肉調節價格，呼籲民眾安心選購進口豬肉，如果民眾排斥進口豬肉，恐豬肉相關的物價較難平穩。

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