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    反萊豬未過關 陳吉仲：會保障豬農收益

    反萊豬公投案未過關，農委會主委陳吉仲昨表示，農委會將穩健推動產業升級，並保障豬農收益。（記者田裕華攝）

    反萊豬公投案未過關，農委會主委陳吉仲昨表示，農委會將穩健推動產業升級，並保障豬農收益。（記者田裕華攝）

    2021/12/19 05:30

    陳時中：檢驗會做得更好、更嚴格

    〔記者楊媛婷、吳亮儀、李欣芳、林菁樺／台北報導〕反萊豬公投案未過關，農委會主委陳吉仲昨表示，感謝國人對政府政策的支持，透過公投讓政府有更多說明政策的機會，更感謝豬農和上中下游團體的合作努力，接下來農委會將穩健推動產業升級，並保障豬農收益。衛福部長陳時中強調，商場秩序會尊重，不會公投後就放鬆食品安全，檢驗會做得更好、更嚴格，絕對不會放鬆。

    鄧振中：有助台美關係、入CPTPP

    反萊豬公投不僅牽涉食安，更與國際經貿息息相關，行政院政務委員鄧振中說，這對於我們參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一定會有非常大的幫忙；對於未來台美關係及CPTPP相信應會有新的階段與局面。經濟部昨天表示，公投結果代表國人願意遵守國際規範，且期待更進一步參與國際經貿。

    鄧振中與經濟部都對此指出，這次公投結果非常清楚顯示，台灣願意走向國際，台灣願意積極參與國際組織，各國都會收到清楚的訊息，台灣有遵守國際規範的決心。

    陳吉仲則說，萊豬未開放前，外界都擔心是否會影響國產豬，但開放後，因為有搭配產地標示、國產豬不用萊劑等市場區隔，國產豬自給率增加，也消除對食安的疑慮；而且開放萊豬，有利我國申請加入CPTPP外，也讓台美有更好經貿關係，因此更多民眾投下不同意票。

    陳吉仲指出，政府除了會持續做好食品把關，台灣邁向國際市場的目標不變。他也感性表示，感謝長期有革命情感的豬農，農委會除了透過一百廿八億元的養豬基金穩定產銷、保障豬農收益外，也會做好多元整合行銷國產豬肉等八大項目，因此去年我國豬肉外銷達五三八九噸，較上一年度成長九十七％。

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