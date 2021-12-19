焦點評論》台灣公投的兩大輸家

國民黨自作聰明加上禁止萊豬進口的公投提案，以為可以趁勢突襲、復仇奪權，卻因議題挑選不當，意外（或故意）把整起事件升級到台美關係與國際經貿兩大路線的抉擇與對決之上。圖為禁止萊豬進口公投不同意票。（記者田裕華攝）

2021/12/19 05:30

記者鄒景雯／特稿

十二月十八日舉行的台灣四項公投，不僅攸關台灣，並且牽動美國、中國與日本，毫無疑問是件國際矚目的大事。開票的結果，台灣又渡過了一次難關，更影響巨大的是，台灣公民藉此集體意志的展示，向世界釋出了民主、開放、科學與發展的決心；擔任防守方的蔡英文政府，則因正面動員奏效，順路取得了下階段穩定執政的民意後盾；主動求戰的中國國民黨與中國共產黨，顯然成為兩個最大輸家。

最早由民間發起的遷移三接與重啟核四兩大公投案，原本停留在國內公共政策討論的領域，國民黨自作聰明加上了禁止萊豬進口的提案，以為可以趁勢突襲、復仇奪權，卻因議題挑選不當，意外（或故意）把整起事件升級到台美關係與國際經貿兩大路線的抉擇與對決之上；由於公投案通過與否，直接象徵台灣未來究竟要向西走、還是向東走？要與國際擴大自由貿易、或是繼續依賴中國市場？基於事關重大，這次公投儼然變奏為台灣的一次政治危機。

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兩個月前，以反萊豬為首的四大公投案確實來勢洶洶，包括執政黨自己做的內部民調，全都落後達兩位數之譜，經過連日來的全國宣講、苦力追趕，民進黨最終能夠爭取到超過四百萬位公民出門全面護盤，並且動搖對立者的執念，成功讓投票率降為四成，算是驚險逆轉達陣。從「同意票」票數一路低盪、僅有一成九看來，國民黨做為一個曾經長期執政、任內開放萊牛的政黨，其投機短視、逞一時之快，恐怕已經付出失去中間選票與經濟選民信賴的慘重代價，後座力必然影響深遠。

美中兩大勢力，在這次公投的競賽過程中，同步在台灣上空交戰。中國政府赤裸裸地對台採取恫嚇手段，以投票前夕國台辦的「民主十問」最是敗筆。表面上，共產黨臨門一腳，在給國民黨增援補給，事後證明，專制政權習慣性粗暴觸碰「民主生活」這條台灣人最敏感的神經，後果只會驗證中國行動在台灣的不受歡迎，尤其刺激選民的理性意識，須以「大局為重」超越「教訓政黨」，國民黨未蒙其利，反受其害。不但眼前的公投案被完敗，黨內風暴立起；國共合流的形象再度固化，今後距離重返執政也將又往後退。

中國屬意反萊豬公投的通過，能夠顛覆民進黨的對美政策，進而破壞台美政治與經濟關係，卻不思其以軍機不斷侵犯台灣空域的戰略錯誤，是造成台灣民心更加倒向仰賴美日協防的關鍵促力。何況，公投前一週，中國刻意選在十二月十日斷我邦交國尼加拉瓜，誤以能令民進黨腹背受敵，同時期，拜登政府正邀請台灣代表同框舉行民主峰會，強化台灣外交空間與能見度，兩相對比，北京若不能從上到下嚴厲檢討涉台系統何以功能瓦解，「兩岸」此後已無「關係」可言。

這次公投之後，台灣走向國際，分散市場，拓展世界競爭力的方向，業已再無懸念，更無藉口，輿論督促民進黨必須加快處理日本食品開放，積極洽簽CPTPP，要求台美TIFA談判進度提出具體成果，鞭策力道也將隨之升高，政府部門若無法展現行政效率，就等著成為民意下一個掃除障礙的對象。

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