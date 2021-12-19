反萊豬未過關 AIT：持續與台灣尋求建設性互動

路透指出，台灣四項公投皆未通過，是將這次公投說成對蔡政府不信任投票的在野陣營之一大重挫。（記者田裕華攝）

2021/12/19 05:30

日媒：強化台美關係、加盟CPTPP 蔡政府獲助力

〔記者楊丞彧、編譯茅毅／綜合報導〕四大公投昨順利完成，結果全遭否決，針對「反萊豬公投」，美國在台協會（AIT）官員昨晚表示，「我們會持續與台灣針對影響美國食品與農產品出口的議題尋求建設性的互動，如同我們在雙邊貿易中其他所有項目一樣」。

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路透：台灣在野陣營重大挫敗

日本共同社與朝日新聞引述蔡英文總統表示「投票結果是台灣民主主義的勝利」談話。讀賣新聞更指結果是對推動市場開放、目標全面加強台美關係及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的蔡英文政府之「實質勝利」。

路透報導認為，反萊豬公投若過關，恐影響和台灣主要支持者─美國的關係，而天然氣第三接收站（三接）遷移若過關恐影響台灣能源安全，這兩項公投均未獲通過；此一結果係對將這次公投說成對蔡政府不信任投票的在野陣營之一大重挫。

路透並指，這場公投是在中國已加大對民主台灣的施壓力道，使其接受北京的主權聲索，以及兩岸緊張情勢升高下進行。台灣最大在野黨國民黨無法動搖執政的民進黨與蔡總統指國民黨和中國靠太近的說法。

產經新聞報導說，原擔憂反萊豬公投若過關，恐對越來越密切的台美關係造成影響，但結果顯示蔡政府（在外交國防上）的主要政策最後得到選民信任。朝日新聞報導稱蔡政府的相關政策受到民意認可，將成為蔡政府強化對美關係與加盟CPTPP的助力。

香港「南華早報」報導則指公投雖全遭否決，但由於投票率低，因此有分析家認為，民進黨只能動員其核心選票。

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