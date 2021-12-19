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    新聞分析》綠營團結鞏固國政路線

    蔡英文領導下的民進黨以全黨團結，戰勝四項公投考驗，再次確認並鞏固其第二任總統的國政發展路線。 （記者劉信德攝）

    蔡英文領導下的民進黨以全黨團結，戰勝四項公投考驗，再次確認並鞏固其第二任總統的國政發展路線。 （記者劉信德攝）

    2021/12/19 05:30

    記者蘇永耀／特稿

    四項公投全數否決，且不同意票高過同意票，蔡政府通過考驗。原本綠營內部評估同意票可能較多的反萊豬公投，民眾表達清楚的意向，對於強化台美關係的政策路線，成為一項重要的支持指標。四項公投原就問題不少，連國民黨內都意見不一，執政黨最後展現高度團結，一舉終結「公投之亂」。

    去年八月蔡總統宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，執政黨內部並非意見一致，回應外界質疑的腳步凌亂，讓蔡政府在論述上反而顯得底氣不足。國民黨看準這點提出反萊豬公投，蔡政府初期回應不佳，使得整個社會氣氛對執政團隊不利，加上五月本土疫情升高，經濟與民生均受到打擊，這些因素均讓在野陣營更佔上風。

    九月朱立倫當選國民黨主席，十月刪Ｑ立委罷免案通過，朱更升高攻勢，直稱這四項公投是「對行政院長蘇貞昌與民進黨政府不信任投票」。公民投票原應針對政策，國民黨卻指向倒閣，升高了朝野對立。

    事實上，國民黨僅領銜提出反萊豬與公投綁大選兩項公投案，另把民間所提的重啟核四與遷離三接的兩項公投案都當成共同訴求，已犯了戰略上的錯誤。這四項公投彼此矛盾，朱立倫或基於與民團合作，納入這兩項原不屬於黨的提案，但對受到影響的同黨新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕等，都是難以承受之重，要擴大動員卻造成反動員，藍營反而開始腳步紛亂。

    反觀綠營，面臨執政的危機，蔡英文透過黨的機制下達總動員，黨公職全力在地方展開宣講。同樣都是選戰的規格，綠營行動與論述都日趨一致，藍營卻開始窩裡反，投票還沒進行，黨內就要「找戰犯」。四項公投雖都沒通過四分之一的門檻，但從各自同意票數與不同意票數的結構看，這是兩邊基本盤的大動員，藍綠最後衝刺的消長，都呈現在投票結果上。蔡英文領導下的民進黨以全黨團結，再次確認並鞏固其第二任總統的國政發展路線。

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