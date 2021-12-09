岸置反艦飛彈擴充 將新建9處陣地

國防部戰規司長李世強透露，岸置反艦飛彈陣地工程包括新北、桃園、嘉義等九個地點。圖為屏東九鵬基地試射雄二反艦飛彈。（資料照）

2021/12/09 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院財政委員會、外交及國防委員會昨初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，將賦予國軍生產雄二、雄三反艦飛彈等國造精準彈藥。因應反艦飛彈戰力擴充，國防部表示，國軍在籌獲「岸置反艦飛彈」的第一階段，陣地工程地點包括新北、桃園、嘉義等九處，分散於台灣本島與外島。

立法院財委會、外委會昨初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，總金額為二三七三億餘元，不過，朝野立委對預算刪減或凍結額度、項目等看法不一，幾乎全案保留送朝野協商。財委會召委鍾佳濱表示，此案若協商未果，預計於立法院臨時會處理。

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根據國軍規劃，特別預算將用於八項、十類國造飛彈系統與巡邏艦，其中，「岸置反艦飛彈」籌購案將分兩階段，第一階段為採購雄二亞音速、雄三超音速反艦飛彈，第二階段為獲得雄三超音速增程型反艦飛彈，全案預計在二○二六年以前完成。

國防部戰規司長李世強答覆質詢時表示，就「岸置反艦飛彈」第一階段，國軍將在新北、桃園、嘉義等地興建車庫、任務管制中心、生活設施等，全國一共有九處。海軍參謀長蔣正國則說，國軍將新增許多機動飛彈陣地、固定飛彈陣地機動化與陣地提升計畫，這些都分散在台灣本島、外離島。

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