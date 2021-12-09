為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    岸置反艦飛彈擴充 將新建9處陣地

    國防部戰規司長李世強透露，岸置反艦飛彈陣地工程包括新北、桃園、嘉義等九個地點。圖為屏東九鵬基地試射雄二反艦飛彈。（資料照）

    國防部戰規司長李世強透露，岸置反艦飛彈陣地工程包括新北、桃園、嘉義等九個地點。圖為屏東九鵬基地試射雄二反艦飛彈。（資料照）

    2021/12/09 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院財政委員會、外交及國防委員會昨初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，將賦予國軍生產雄二、雄三反艦飛彈等國造精準彈藥。因應反艦飛彈戰力擴充，國防部表示，國軍在籌獲「岸置反艦飛彈」的第一階段，陣地工程地點包括新北、桃園、嘉義等九處，分散於台灣本島與外島。

    立法院財委會、外委會昨初審通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，總金額為二三七三億餘元，不過，朝野立委對預算刪減或凍結額度、項目等看法不一，幾乎全案保留送朝野協商。財委會召委鍾佳濱表示，此案若協商未果，預計於立法院臨時會處理。

    根據國軍規劃，特別預算將用於八項、十類國造飛彈系統與巡邏艦，其中，「岸置反艦飛彈」籌購案將分兩階段，第一階段為採購雄二亞音速、雄三超音速反艦飛彈，第二階段為獲得雄三超音速增程型反艦飛彈，全案預計在二○二六年以前完成。

    國防部戰規司長李世強答覆質詢時表示，就「岸置反艦飛彈」第一階段，國軍將在新北、桃園、嘉義等地興建車庫、任務管制中心、生活設施等，全國一共有九處。海軍參謀長蔣正國則說，國軍將新增許多機動飛彈陣地、固定飛彈陣地機動化與陣地提升計畫，這些都分散在台灣本島、外離島。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    焦點評論》中國自造台灣牌
    2021/12/09 05:30

    焦點評論》中國自造台灣牌
    布林肯、蘇利文接連警告北京切勿犯台
    2021/12/09 05:30

    布林肯、蘇利文接連警告北京切勿犯台

    遲來的「漲」聲 明德站房價逆勢高飛
    美參眾兩院共識 助台提升不對稱戰力
    2021/12/09 05:30

    美參眾兩院共識 助台提升不對稱戰力
    再談台灣有事 安倍：非僅指武力侵略
    2021/12/09 05:30

    再談台灣有事 安倍：非僅指武力侵略

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播