再談台灣有事 安倍：非僅指武力侵略

日本前首相安倍晉三於七日晚間接受日本富士電視衛星台新聞節目「PRIME NEWS」訪問，說明「台灣有事即日本有事」的真正用意。（取自BS富士PRIME NEWS）

2021/12/09 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本前首相安倍晉三在七日進一步解釋「台灣有事」，他認為，除了登陸侵略，包括發動大規模網路攻擊、打擊台灣國民迎戰的意志、引發國內混亂等，均屬「台灣有事」範疇；若就個案討論，均可能適用日本安保法制中，對「重要影響事態」、「存立危機事態」的定義。

大規模網攻等均屬範疇

安倍日前應台灣智庫國策研究院之邀發表演說，提到「台灣有事即是日本有事，更是日美同盟有事」，引發相當大的回響，尤其他警告中國國家主席習近平勿誤判情勢，更讓中國約見日本駐中大使垂秀夫抗議。

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安倍七日接受日本富士電視衛星台新聞節目「PRIME NEWS」訪問，被問及這項發言的用意。安倍表示，很多衝突或偶發衝突，都發生在雙方能力嚴重失衡，或輕視對方意志之際；對於中國出動大批軍機擾台，日本有必要明確指出其中的危險性，傳達日本的意志以防止事態升級，這也是他說「台灣有事即日本有事」的主要用意。

對於「台灣有事」的定義，安倍說，有很多可能性，有各種武力與非武力模式，尤其網路攻擊讓有事與平時的分界變得愈來愈模糊，例如台灣遭到大規模網攻，或是台灣離島遭到武力攻擊，台灣國內因此出現嚴重混亂，都有可能。

至於日本是否可能制定日本版「台灣關係法」，安倍指出，日本一直加強與台灣的關係，例如日本是最早提供台灣大量疫苗的國家，這比單純制定一部法律更為實際。透過民間的安保對話，包括日本、台灣和美國三國對話，然後做為反饋傳達給政府，是一件很重要的事。安倍還透露，實際上早已在進行，而且各方面都有，但他不方便透露有哪些事。

安倍說，現在最該做的事是協助台灣在國際發聲，尤其台灣無法參加世衛組織，日本要從旁支援，協助台灣進入國際社會，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）也是如此。

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