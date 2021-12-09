美參眾兩院共識 助台提升不對稱戰力

美國國會參眾兩院軍事委員會七日就二○二二財政年度國防授權法案最後版本達成共識，其中建議美國國防部邀請台灣參加二○二二年環太平洋軍演，圖為環太平洋演習壯盛軍容。（取自美國太平洋艦隊臉書）

2021/12/09 05:30

〔國際新聞中心、記者涂鉅旻／綜合報導〕美國國會參眾兩院軍事委員會七日就二○二二財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）最後版本達成共識，法案總金額達七六八○億美元（約二十一．五兆台幣），包括為了威懾中國所提出的「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）的七十一億美元，建議美國國防部邀請台灣參加二○二二年環太平洋軍演（RIMPAC），也呼籲美國國防部制定計畫，協助台灣提升不對稱防衛能力，並加強美國國民兵與台灣合作。

國防部長邱國正昨受訪時對此坦言，他還沒看到內容，但對他國涉台法案，我方要有自己的討論與思考，法案對我方是否適用、有利與否，國軍都會掌握與評估。

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促邀台灣參與環太軍演

二○二二國防授權法案須經參眾兩院表決通過後，才會送交白宮由總統拜登簽署生效。法案關於台灣部分主要在第一二四六至一二四九條。國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣舉行實地訓練與軍事演習，包括邀請台灣參加環太平洋軍演，使台灣能確保足夠的自衛能力，並促進國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性，與加強台灣後備力量等。

國會指出，美國的政策是維持美軍阻止中國武力犯台的能力，要求美國國防部長自二○二二年至二七年向國會相關委員會提交台灣防衛能力評估報告，評估協助台灣透過智慧財產權轉移、共同開發或聯合生產等方式，在國內生產防衛性不對稱能力的可行性與可取得性，協助台灣與美國和其盟友與夥伴的軍事能力的相互操作性。

法案也要求美國國防部長最晚在二二年二月十五日前，必須向國會相關委員會提交關於加強美國國民兵與台灣合作的可行性與適當性報告。

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