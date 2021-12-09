焦點評論》中國自造台灣牌

遠的從二○一六年以來，近的自二○二○年開始，習近平政權不斷在自行製造「台灣牌」被出手的空間，現在正推升到舉目皆「台灣」的高峰。（路透檔案照）

2021/12/09 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國政府經常斥責美國為首的國際社會不要妄想打「台灣牌」，事實上，遠的從二○一六年以來，近的自二○二○年開始，習近平政權不斷在自行製造「台灣牌」被出手的空間，現在正推升到舉目皆「台灣」的高峰。

「兩岸關係」一向是美中關係的一部份，而眼前的美中關係，毫無疑問是對抗格局已成，同時可預見的未來，此一態勢沒有改變的跡象。在美中交往時代，不是不存在所謂的台灣牌，之所以隱而不顯，出於當時的中國領導人各有不同程度的自制，因而可以為北京換得「面子」；然而當今的習總書記，卻一舉改變了中國的發展路徑，其行不但驚動了自由世界對北京的重新認識，令眾所意外的是，台灣的地位因而從深海急速隆起，證實了台灣做為各國「核心利益」的事實。

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「台灣是中國的核心利益」，一路都是北京的高調，其實何嘗不是美國的核心利益，更是日本的核心利益；若失去台灣，前者將拱手廣大的太平洋，後者則會斷送生命線，這是不爭的事情。既然都是大家的核心利益，何以公開表現會這麼不同？癥結在於中國總是個說多過做的民族，美日則剛好相反，不說，不表示沒做，甚至認為多說無益。這套對台邏輯，是一九七二年中日建交、一九七九年中美建交之後的慣例，台灣人多少年來對此習以為常。

不過，前述的常態，遭到習近平破局，現在的北京不只說多過做，而且是比過去說的還要更多。「虛張聲勢」的後果，不只讓世人看到「一帶一路」在所至之地紛紛爆發建設停擺與一堆爛帳，徹底暴露中國國力的實際內涵；最近，中國意圖把戰線拉到無限，計畫在中非小國赤道幾內亞建設大西洋首個永久軍事基地，其擴張姿態尚未擺足，就已引起美國的強烈聲討抵制，尤其為中國和平崛起的可能性蒙上巨大陰影。

中國政府愚蠢的作為，同樣展示在近年來持續在我西南空域侵擾的行動上。中國主動把台灣搬到對峙的台面上來，以為可以對台施壓，事實上是創造「台灣牌」的失策。我們看到美國、日本、到歐洲各國政治部門的「台灣熱」愈燒愈旺，很大的原因就出在各國看透了習近平的不自量力之上，因此必須大力撻伐北京倘若錯判情勢的嚴重後果。

畢竟，自一九七九年中國所謂的「懲越戰爭」之後，中國解放軍從來就沒有打過稍具規模的戰爭，即使是當年打越南，嚴格而言也不算完勝，而且屬於陸戰，中國的海軍可以說完全沒有實戰的經驗，以這樣的條件，未來想要發動任何一場對外侵略，如何與幾乎年年都在世界征戰的美軍匹敵？在此殘酷的現實下，國際看待中國執迷不悟的對外武嚇，可以想像何以「抗中」思潮會成為當代主流的原因所在。

中國耀武揚威，造成台灣牌，不是最有趣的，它的下一句更厲害，中國一旦動武，就將奉送「台獨牌」，這點，相信北京有人會懂。

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