布林肯、蘇利文接連警告北京切勿犯台

美國國務卿布林肯再次警告北京，中國企圖藉由入侵台灣來擴張其領土，都是「會有嚴重後果的重大錯誤」。（美聯社檔案照）

2021/12/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國高層官員七日接連針對中國對台野心提出警告。國務卿布林肯說，中國企圖藉由入侵台灣來擴張其領土，是「會有嚴重後果的重大錯誤」；白宮國家安全顧問蘇利文則表示，美國會採取一切可能的嚇阻和外交行動，確保中國不會武力犯台。

布林肯七日出席「華爾街日報」舉辦的執行長理事會會議（CEO Council Summit），談到中國、俄羅斯各自對台灣、烏克蘭的野心，指俄國試圖以武力變更另一個國家的邊界，對長期以來各界廣為接受的國際秩序構成威脅；中國也類似，「中國政府不僅企圖重塑自己的領土，也要改變全球體系以對其有利」。

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布林肯說，美國四十年來維持一貫政策：確保台灣有能力自衛。主持人問到，若沒有美國和台灣並肩作戰，此方針是否可行；布林肯僅簡短回答，「我們的承諾是確保他們有能力自衛，我們將繼續確保情況如此」。主持人追問台灣是否要孤軍奮戰，布林肯說，「如果北京決定試圖以武力片面改變現狀，那會是非常嚴重的錯誤」。

參謀首長聯席會議主席：

中國擴軍欲改寫全球規則

美軍參謀首長聯席會議主席密利在同一場座談會也指出，中國發展海軍、高超音速飛彈、網路和其他科技，種種擴軍行動的目的就是要「改寫全球規則」，推翻第二次世界大戰以來的國家安全架構。

白宮國家安全顧問蘇利文七日簡報總統拜登與俄羅斯總統普廷的電話會談時，被問到若干觀察家認為，若中、俄同時分別入侵台灣、烏克蘭，將是一場「惡夢」，美國是否準備好因應？蘇利文回應說，「美國會採取一切可能行動，從嚇阻和外交的角度，確保台灣不會發生這樣的情況」，也會致力避免烏克蘭遭入侵。

蘇利文表示，拜登政府過去八個月來，在印度─太平洋地區所採取的行動，都是為了避免中國入侵的任何一種情況發生。

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