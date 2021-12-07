為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反萊豬、福島食品 士電老總憂影響CPTPP

    士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

    士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

    2021/12/07 05:30

    〔記者林菁樺／台北報導〕士林電機總經理謝漢章昨參加士電變壓器機器人啟用儀式時憂心的說，大環境因疫情、美中貿易戰等仍充滿變數，幸好台灣有高科技、半導體產業，在國際供應鏈扮演關鍵角色；但企業十分關切台灣是否能順利加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），若反對萊豬與福島食品開放，是否影響美、日支持意願不得而知，這確實是企業擔憂之處。

    謝漢章指出，大環境充滿變數，疫情一波未平一波又起，邊境管制下全球經濟充滿變數，而美中貿易角力持續存在，無論嚴峻或緩解，都攸關兩岸的經貿發展；也因不確定因素多，造成原物料上漲、關鍵零組件（晶片）缺貨、新台幣升值等，外部環境「不好且惡劣」。

    他說，台灣本身因有高科技、半導體、5G、AI，甚至是蘋果供應鏈等，所以受到疫情或美中對抗衝擊外貿或經濟成長，相對較其他國家都輕微，且在世界重要供應鏈上，台灣扮演關鍵角色。

    但謝漢章強調，企業憂心公投結果影響到台灣未來發展，如果反對萊豬、福島食品進口，是否影響美日支持台灣加入CPTPP不得而知，但「已令我們（企業）擔心」；台灣要好好面對與思考，而兩岸關係同樣也攸關未來國內的產業、經濟發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱公投戰車前進宜蘭 林姿妙未現身
    2021/12/07 05:30

    朱公投戰車前進宜蘭 林姿妙未現身

    吃的醫美錠！新科技抗老丸逆轉20年

    閒錢投資用這招 報酬激增65%
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播