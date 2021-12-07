反萊豬、福島食品 士電老總憂影響CPTPP

士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

2021/12/07 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕士林電機總經理謝漢章昨參加士電變壓器機器人啟用儀式時憂心的說，大環境因疫情、美中貿易戰等仍充滿變數，幸好台灣有高科技、半導體產業，在國際供應鏈扮演關鍵角色；但企業十分關切台灣是否能順利加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），若反對萊豬與福島食品開放，是否影響美、日支持意願不得而知，這確實是企業擔憂之處。

謝漢章指出，大環境充滿變數，疫情一波未平一波又起，邊境管制下全球經濟充滿變數，而美中貿易角力持續存在，無論嚴峻或緩解，都攸關兩岸的經貿發展；也因不確定因素多，造成原物料上漲、關鍵零組件（晶片）缺貨、新台幣升值等，外部環境「不好且惡劣」。

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他說，台灣本身因有高科技、半導體、5G、AI，甚至是蘋果供應鏈等，所以受到疫情或美中對抗衝擊外貿或經濟成長，相對較其他國家都輕微，且在世界重要供應鏈上，台灣扮演關鍵角色。

但謝漢章強調，企業憂心公投結果影響到台灣未來發展，如果反對萊豬、福島食品進口，是否影響美日支持台灣加入CPTPP不得而知，但「已令我們（企業）擔心」；台灣要好好面對與思考，而兩岸關係同樣也攸關未來國內的產業、經濟發展。

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