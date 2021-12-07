朱公投戰車前進宜蘭 林姿妙未現身

國民黨主席朱立倫（左）與林姿妙（右）握手，展現黨內團結氣勢。（記者林敬倫攝）

2021/12/07 05:30

〔記者林敬倫、江志雄、林欣漢／綜合報導〕國民黨公投宣講戰車昨由黨主席朱立倫領軍，前進宜蘭，曾表態反核四的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙未現身。朱隨後雖趕往縣府與林同台，但林姿妙強調，「核四沒有安全就沒有商轉」，她的立場不會改變。

朱趕往縣府同台 林重申反核四立場不變

國民黨「一二一八螞蟻雄兵，公投宣講」戰車掃街首站，昨天上午九點半開抵宜蘭縣羅東鎮，朱立倫登上宣傳車，拜託鄉親在十八日公投當天投下四張同意票，但在地的林姿妙缺席宣講活動。

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朱立倫隨後在十點半趕至縣府參與眼鏡捐贈活動，這也是林姿妙公開反對重啟核四後，兩人首度同台，朱也與林握手讓媒體拍照，展現黨內團結形象，坐在台下時，朱更與林交頭接耳，交換意見。

由於林姿妙反對重啟核四，與國民黨公投「四個都同意」背道而馳，朱立倫被問到是否來宜蘭溝通？朱說，他相信「黨的政策，林姿妙一定會贊成、一定會支持」，沒有核安就沒有核四，是他一直以來的立場，也是林姿妙的立場。

媒體追問「那國民黨公投還是喊四個同意嗎？是否有矛盾？」朱立倫說，四個同意台灣更美麗，他相信，縣長對於國民黨提出的兩大主軸，反萊豬與公投綁大選，一定全力支持；對於林姿妙堅持核安，他也贊成。

對於朱的說法，林姿妙表示，她已經講很多次，核四沒有安全就沒有商轉，她的立場不會改變，昨天因早就排好參加宜蘭高中活動，所以才未出席公投宣講。

民進黨縣黨部主委陳俊宇昨批評，朱說「沒有核安就沒有核四」，又要堅持同意，根本是跳針又自相矛盾，朱當市長時曾經反核，現在當黨主席又說核四要重啟，完全沒有原則與立場。

至於另一位反對重啟核四的國民黨籍新北市長侯友宜，媒體昨再詢問他對三接站遷址台北港的看法。侯表示，民眾都非常關心這些議題，有權有責的人要負起責任來，能源絕對不能中斷，思考如何讓產業永續發展，兼顧國家安全與人民健康。

對於重啟核四，侯重申，他的態度從到新北市服務第一天開始，至今沒有改變過，中央要面對核安，以及有能力處理核廢料，才有資格談核電。

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