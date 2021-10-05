反滲透法 研擬擴大規範態樣

銅鑼灣書店老闆林榮基被潑紅漆，犯嫌卻被法院輕判或易科罰金，引發外界質疑「反滲透法」無法打擊此一犯罪行為。（資料照）

2021/10/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰、紅色滲透不斷，除唆使黑道暴力恫嚇在台港人，也可能指示其傀儡代理人參選政黨主席、擔任公投或罷免提案人，要顛覆台灣民主。據透露，國安單位認為「反滲透法」有修法擴充必要，針對朝野立委所提草案版本主張納入社會法益犯罪、政治參與行為的政策方向，官方評估「應可支持」，已責成相關部會對具體條文內容進行研議。

近年來，銅鑼灣書店老闆林榮基、香港藝人何韻詩遭潑漆；支持反送中抗爭者的「保護傘」餐廳也遭潑糞警告；前香港眾志秘書長黃之鋒及香港立法會議員等人在桃園機場被四海幫成員暴力毆打，犯嫌卻多被法院輕判或易科罰金，引發外界質疑「反滲透法」無法打擊此一犯罪行為。

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社會法益犯罪、政治參與

民進黨立委郭國文與台灣基進立委陳柏惟皆提出「反滲透法修正草案」，將刑法殺人、傷害、恐嚇等罪納入，時代力量黨團版本則增列「反紅媒」條款，三修法草案均已付委，但尚未排審。

官員表示，對林榮基潑漆、保護傘餐廳潑屎，政治恫嚇意圖明顯，目的要讓在台港人「心生惶惶」，同時更是警告中華民國，這都涉及「國家法益」；但法務部評估卻認為是「個人法益」，對修法納入態度消極。官員憂心，未來若不修法，讓此類案件繼續輕判，將斲喪司法威信。

官方評估，「反滲透法」係針對攸關民主政治運作的部分行為態樣，在最小必要範圍內，優先立法加強規範。基於維護民主健全，進一步修法將涉及政黨及公職人員選舉的其他行為態樣納入規範，政策方向「可以支持」。惟相關修法涉及人民行使參政權的紅線劃定，且與「選罷法」、「政黨法」、「政治獻金法」等密切相關，具體條文內容由內政部進行研議。

對於受滲透來源指示、委託或資助從事廣電媒體經營，涉及與廣電法制銜接與媒體監理專業性，以及言論自由等範疇，建議由國家通訊傳播委員會等機關評估研議後，「審慎斟酌」。

南台科大財經法律研究所長羅承宗表示，現行「反滲透法」侷限在選舉、遊說等行為規範，對於境外敵對勢力唆使黑幫進行政治恫嚇，可修法加重其刑；若潑糞、潑漆、砸壞展品不再是易科罰金，這類犯罪才會收斂。

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