國安修法 民進黨團：人、技術、法律一併處理

立法院民進黨團本會期擬針對經濟間諜法、中資違法來台投資、社群媒體監聽、高等檢察署承辦國安相關案件等相關修法進行溝通，就人、技術層面及法律規範三方向一併處理。（資料照）

2021/10/05 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國安修法再升級！立法院民進黨團幹事長劉世芳昨日表示，黨團近日與行政部門及國安系統討論過程中，發現現行營業秘密法、通訊保障監察法、兩岸人民關係條例等國安相關法規尚不完善，本會期擬針對經濟間諜法、中資違法來台投資、社群媒體監聽、高等檢察署承辦國安相關案件等相關修法進行溝通，就人、技術層面及法律規範三方向一併處理，並在人權保障上取得平衡。

劉世芳指出，針對最近的幾個案子，包括中資或獵人頭等事件，黨團發現營業秘密法和兩岸人民關係條例並不完善，經濟部、陸委會將針對這部份做較為完善地處理，理論上應建立「經濟間諜法」相關規範；另，有關檢調辦案可否針對社群媒體調取通聯紀錄等，是否納入通保法可監控範圍，也是要處理的方向。

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本會期聚焦經濟間諜法等

劉世芳說，對於國安相關案件可否直接由高檢署處理，意即三審制改為二審制，黨團並不反對，但構成要件應該清楚，不是偷蔥偷米的小偷，而是涉及國家情報、國家敏感科技、機密外洩等問題，由資深檢察官主責，這部分是否動到刑事訴訟法，還要再進一步討論。

劉世芳說，相關修法牽涉到各部會，未來行政部門、國安系統會向黨團簡報；台灣是法治國家，抓到匪諜後怎麼用較嚴格的刑罰處理，黨團會謹慎小心，而在保障自由民主的同時，也兼顧法治國家與人權保障原則。

為保護高科技產業的營業秘密及關鍵技術，民進黨立委趙天麟表示，行政院已啟動修法工程，有別於直接修營業秘密法，本次修法直接將保護產業的精神放進國家安全法及兩岸人民關係條例，目前這兩部草案已完成公告程序，預計本會期送入立法院，民進黨團將列為優先法案處理。

趙天麟說，國安法修法考量不同層面，對於各種違法行為態樣進行防堵，刑責也提高，最重關十二年、罰一億元，竊取利益高於一億元還可數倍處罰。而在兩岸人民關係條例中，也針對人員流動進行防範，明定領取政府相關補助、參與國家重要技術的人，若要到中國或港澳地區，必須經過聯審。

此外，對於國安單位研議「反滲透法」修法，提出修正草案的民進黨立委郭國文表示「樂觀其成」，他認為該法從立法至今，尚未看到規範的實際效果，因為它只規範選舉期間的違法行為，有必要擴充到平時。

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