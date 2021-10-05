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    防制滲透情蒐資料暴增 今年上半年是去年全年1.47倍

    根據調查局送至立法院的預算資料顯示，調查局已擴大防制滲透情蒐範圍，今年一至六月「防制滲透資料」高達四二七一件，較去年全年二九○二件數量暴增。（資料照）

    根據調查局送至立法院的預算資料顯示，調查局已擴大防制滲透情蒐範圍，今年一至六月「防制滲透資料」高達四二七一件，較去年全年二九○二件數量暴增。（資料照）

    2021/10/05 05:30

    〔記者陳鈺馥、錢利忠／台北報導〕反滲透法去年一月施行，根據調查局送至立法院的預算資料顯示，調查局已擴大防制滲透情蒐範圍，今年一至六月「防制滲透資料」高達四二七一件，較去年全年二九○二件數量暴增，今年上半年已是去年一．四七倍。

    對此，調查局表示，中方積極挖角我國高科技產業人才，並覬覦、竊取台灣的高科技營業秘密，調查局從去年下半年至今年上半年加強蒐報，因此增加了國安相關蒐報件數。

    調查局統計，在辦理安全防護工作，二○二○年工作計畫成果，調查局蒐報機密保護資料一一二二件、防制滲透資料二九○二件、安全防護資料七七三八件。不過，今年一至六月，蒐集機密保護資料九四一件、防制滲透資料四二七一件、安全防護資料七九七○件，數量均較去年大幅上升。

    國安人士指出，即便武漢肺炎疫情影響，中共對台滲透作為未曾收手，包含特定政黨、民意代表、高科技產業、傳播媒體、民間社團等均有被滲透；而滲透高科技產業，目的則是竊取關鍵核心技術。目前中共已開始布局介入明年縣市長選舉，企圖影響台灣選民的投票認知，屆時配合的在台代理人都會出籠，協助支持統一的政黨。

    對於防制滲透情資暴增，督辦國安業務的調查局副局長劉復興直言，主因是自中美貿易戰競爭檯面化後，中方覬覦我國高科技產業人才及營業秘密，調查局為防範來自中國等境外勢力的威脅，遂將相關情資納入國安蒐報。

    劉復興解釋，中國受到中美貿易戰的衝擊後，積極挖角來自台灣的高科技人才，包括5G、半導體、IC設計、電動車及封測等高科技產業，均面臨被中方竊取營業秘密及挖角人才的高度威脅，進而影響到國安穩定，調查局察覺異狀後，即加強蒐報此類情資，未來也將持續補強攸關國安的相關法律，包括強化反滲透法、營業秘密法及國家安全法，特別著重在保護高科技產業人才及營業秘密等面向，嚴防來自中方等境外勢力的威脅。

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