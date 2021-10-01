台海有事 日學者：將以美日安保因應

日本法政大學教授福田圓表示，若台海發生軍事衝突，日本會基於美日安保和相關法律來因應。圖為美軍B52戰略轟炸機與日本自衛隊F15戰鬥機編隊飛行。（取自駐日美軍司令部臉書）

2021/10/01 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕日本前外務大臣岸田文雄將出任新任首相，國策研究院昨日舉辦「日本自民黨總裁選舉與台海安全情勢」研討會，日本法政大學教授福田圓表示，對日本而言，必須遏止中國對台灣的軍事行動，若台海發生軍事衝突，日本會基於美日安保和相關法律來因應。

福田圓：自民黨已無親中派

福田圓分析，這次自民黨總裁選舉結果，對於日本外交，特別是對中國和台灣政治的影響並不大。因為這次四名候選人對中政策都差不多，都認為日本需要提升軍事力量，以應對中國對日本周邊國家的挑釁行為及軍事威脅。

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福田圓認為，對日本而言，必須遏止中國對台軍事行動，若台海發生軍事衝突，日本會基於美日安保和相關法律來因應。而這次參選人都歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），前提是台灣達到CPTPP的高標準。

福田圓強調，外界可能有人覺得岸田對中政策不會那麼強硬，但許多日本政治專家已指出，在二○○○年以後，中國威脅不斷升高，日本民眾對中國沒有好感，「自民黨內已經沒有過去那樣的親中派」。

他提及，岸田文雄雖然不是著名「親台派」，但過去擔任自民黨青年局長時，曾與台灣立委有過交流。未來岸田最重要的課題是應對疫情及經濟復甦，外界可觀察他在黨內鴿派、鷹派、自由主義及保守主義中間，如何保持平衡。

高雄大學政法系教授楊鈞池表示，岸田文雄當選自民黨總裁，從過去從政經驗來看，算是日本的保守本流派閥，比較重視經濟問題，從提出「國民所得倍增計畫」可以看出，經濟是岸田最關切問題。

楊鈞池分析，岸田是在安倍第二任時擔任外務大臣，外交政策方面，應會延續安倍路線，以美日安保條約為重，美日澳印「四方安全對話」（Quad）也將關注議題。而日本可能在今年十一月舉行眾議院選舉，自民黨目前選情穩定，或許可在岸田帶領下順利度過。

台日關係協會秘書長周學佑也表示，目前日本是全球及CPTPP中最具影響力的經濟體之一，倘能獲得日本政府的鼎力協助，將可對台灣的參與發揮重要作用。周強調，我國政府深切期盼與日本新領導人及其執政團隊，在既有的良好合作基礎上繼續共同努力，藉由區域經貿整合機制，持續深化與理念相近國家的互利互惠關係。

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