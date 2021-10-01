法參議員李察 下週率團訪台

外交部昨天證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）下週率團訪問台灣。外交部說明，訪團成員將包括數位參議員，將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪。（法新社檔案照）

2021/10/01 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國參議院友台小組主席李察下週一將率四名友台議員訪台，此案籌備許久，外交部昨證實成團。外交部說，訪團將與我國政府高層和部會首長會晤，另進行文化參訪，行程將以外交泡泡專案妥善規劃執行。

法國參議院自去年即傳出有議員團規劃訪台，今年三月法媒爆料中國駐法大使盧沙野為此致函李察，要求取消正在籌備的國會訪台團，引發風波。法媒九月下旬指出，儘管面對盧沙野施壓，參議院台灣研究交流小組仍將於十月上旬訪台。訪團由李察領軍，成員包括共和黨議員布里松、社會黨議員瓦利尼和法國民主聯盟議員卡迪克等人。

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外交部發言人歐江安昨證實，李察近期內將率團訪台，屆時將有數位參議員一同到訪。歐江安說，訪賓將與我國政府高層、多位部會首長會晤，另進行文化參訪等行程。

立法院長游錫堃日前接受本報專訪時，也透露李察將赴立院參訪。據了解，李察率另四名友台議員在十月四日至十一日訪台，將參加我國慶活動，並在八日拜訪立院。

李察是法國執政黨「共和國前進黨」參議員，除在法國國民議會及參議院任職議員近三十年，也曾任國防部長，從政經歷完整豐富，備受各界敬重。

李察二○一五年接任參議院友台小組主席以來，兩度訪台，今年五月促成法國參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的決議，創下法國參議院通過友我決議的首例。

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