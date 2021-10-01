雙十預演 陸劍二飛彈車首亮相

吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機飛越台北上空。（記者劉信德攝）

2021/10/01 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕為慶祝中華民國一一○年國慶，國軍昨天凌晨於總統府前舉行地面兵力預演，共一百七十輛各式軍用車輛通過府前廣場，引人注目的雄風系列反艦飛彈車、天弓三型防空飛彈車皆登場，陸射劍二飛彈車也首次對外亮相，藉此展現國軍防衛戰力與「國防自主」政策成效。

170輛各式軍車 通過府前廣場

為展現國防戰力，國慶籌備會以「捍衛台灣」為主題，作為國軍國慶展演「英雄車隊」的主題，國軍昨天凌晨共一百七十輛各式軍用車輛通過總統府前廣場，包含天弓三型、雄風二型與雄風三型飛彈車組外，陸射劍二車組首度對外亮相。

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陸射劍二為國造天劍二型飛彈的衍生型，是由車載發射，具有機動、快速的不對稱戰力，陸軍二○一九年以「獵隼專案」為名，編列一百四十三億元採購二四六枚陸射天劍二型飛彈，廿九輛飛彈車、六套蜂眼雷達等配套次系統，全案預計在二○二六年完成，除了在先前年度已編列在公開預算，自二○二二年起將移入特別預算內，待立院審議通過。

國軍與空勤總隊昨天上午也進行空中「全兵力」預演，四十七架、共十二型機種飛越台北上空；兩架陸軍CH-47SD重型直升機各吊掛一面十八乘十二公尺的巨幅國旗通過總統府上空，成為矚目焦點，隨後旋翼機隊、慢速機隊及國軍三款主力戰機組成的快速機隊，由北而南依序飛越總統府前上空。

最後，雷虎小組五架AT-3教練機，噴著紅藍白三色彩煙自總統府後方由西向東衝場，展現國軍堅實戰力。

雲豹30公厘機砲裝甲車。（記者劉信德攝）

雄風三型反艦飛彈車。（記者劉信德攝）

天弓三型防空飛彈車。（記者劉信德攝）

陸劍二飛彈車。（記者劉信德攝）

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