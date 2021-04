不應低估台海衝突可能 澳防長：澳軍做好準備

澳洲國防部長杜登表示,台海爆發軍事衝突一事「不應被低估」,澳洲已對相關可能性做好「高級別準備」。(法新社資料照)

2021/04/26 05:30

〔編譯孫宇青/綜合報導〕隨著中國進一步恫嚇台灣,區域國家紛紛呼籲關切台海局勢。澳洲國防部長杜登廿五日接受「澳洲廣播公司(ABC)」時事節目「局內人(Insiders)」專訪時指出,中國侵台企圖昭然若揭,台海爆發軍事衝突一事「不應被低估(should not be discounted)」,澳洲在與盟邦合作維繫和平之際,也已對相關可能性做好「高級別準備(high level of preparedness)」。

據報導,三月底才接掌澳洲國防部的杜登,在被問及台海戰事可能性是否正在升高時直言,從(中國)政府發言人最近數週到數月的發言就能看出,中國對於統一台灣的態度益發明確,這是中國一直以來抱持的目標,「我認為這件事不應被低估,人們必須實際地看待相關活動,區域內已有基地軍事化,明顯有大量類似行動,且台灣和中國之間是存有敵意的。」

中國侵台企圖昭然若揭

杜登表示,澳洲與許多國家關係良好,包括重要的貿易夥伴中國,「但我們必須坦白說,澳洲確實對於中國共產黨的理想有不同看法。」他強調,對於澳洲和澳洲友邦面臨的區域威脅,澳洲國防軍已有「高級別準備」,但同時坎培拉當局也會努力維持和平,「我們希望確保澳洲持續做為區域內的好鄰居,會與夥伴和盟友合作,畢竟沒人想看到中國和台灣,或者其他地方爆發衝突。」

同日,杜登另接受澳洲「九號電視台」新聞節目「今日週末(Weekend Today)」訪問,強調派駐阿富汗的八十名澳洲軍人將於九月前歸國,而澳洲往後的重心必須擺在牽涉國家安全的鄰近威脅,因為自身區域正在發生變化,「中國正在將我們區域內的港口軍事化,我們必須加以處理,這就是我們現在必須聚焦的問題。」

另,澳洲前國防部長潘恩本月中也在一場公開演說中表示,中國的戰略姿態已不如過去良性,印太地區爆發牽涉人命傷亡、軍事基地被摧毀的「動態戰爭」的機率,比五年前高上許多,其中又以台灣最有可能成為下一個「熱點」,「這不僅是空口白話,而是你我可能在五至十年內會遭遇的事情。」

