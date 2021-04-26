不應低估台海衝突可能 澳防長：澳軍做好準備

澳洲國防部長杜登表示，台海爆發軍事衝突一事「不應被低估」，澳洲已對相關可能性做好「高級別準備」。（法新社資料照）

2021/04/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國進一步恫嚇台灣，區域國家紛紛呼籲關切台海局勢。澳洲國防部長杜登廿五日接受「澳洲廣播公司（ABC）」時事節目「局內人（Insiders）」專訪時指出，中國侵台企圖昭然若揭，台海爆發軍事衝突一事「不應被低估（should not be discounted）」，澳洲在與盟邦合作維繫和平之際，也已對相關可能性做好「高級別準備（high level of preparedness）」。

據報導，三月底才接掌澳洲國防部的杜登，在被問及台海戰事可能性是否正在升高時直言，從（中國）政府發言人最近數週到數月的發言就能看出，中國對於統一台灣的態度益發明確，這是中國一直以來抱持的目標，「我認為這件事不應被低估，人們必須實際地看待相關活動，區域內已有基地軍事化，明顯有大量類似行動，且台灣和中國之間是存有敵意的。」

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中國侵台企圖昭然若揭

杜登表示，澳洲與許多國家關係良好，包括重要的貿易夥伴中國，「但我們必須坦白說，澳洲確實對於中國共產黨的理想有不同看法。」他強調，對於澳洲和澳洲友邦面臨的區域威脅，澳洲國防軍已有「高級別準備」，但同時坎培拉當局也會努力維持和平，「我們希望確保澳洲持續做為區域內的好鄰居，會與夥伴和盟友合作，畢竟沒人想看到中國和台灣，或者其他地方爆發衝突。」

同日，杜登另接受澳洲「九號電視台」新聞節目「今日週末（Weekend Today）」訪問，強調派駐阿富汗的八十名澳洲軍人將於九月前歸國，而澳洲往後的重心必須擺在牽涉國家安全的鄰近威脅，因為自身區域正在發生變化，「中國正在將我們區域內的港口軍事化，我們必須加以處理，這就是我們現在必須聚焦的問題。」

另，澳洲前國防部長潘恩本月中也在一場公開演說中表示，中國的戰略姿態已不如過去良性，印太地區爆發牽涉人命傷亡、軍事基地被摧毀的「動態戰爭」的機率，比五年前高上許多，其中又以台灣最有可能成為下一個「熱點」，「這不僅是空口白話，而是你我可能在五至十年內會遭遇的事情。」

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