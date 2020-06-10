美運輸機進我領空 共機擾台西南空域

美中軍機 台海角力

2020-06-10 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台海昨日不平靜，美軍一架C-40A運輸機罕見地向我方申請空域，自基隆進入我國領空後，取道西部平原至台南離去；但中共解放軍空軍多架蘇愷-30戰機，隨後在我國西南方外圍空域出沒，我國在空偵巡機立即應處，透過廣播警告並驅離。

美軍申請進入 未降落任何機場

追蹤飛行器動態的推特帳號「Golf9」和網站「AirNav」昨上午揭露，美軍一架編號「CNV7642」的波音C-40A運輸機，自日本沖繩起飛後，朝西南西方向飛行，於基隆東方外圍空域進入我國領空，隨後行經基隆、新北市等十個縣市上空，並於台南一帶離開我國空域，持續向南海、越南方向飛行。

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國軍隨後也透過新聞稿證實此事，指美國軍機進入我空域，係按程序完成申請，期間並未降落我任何機場。

共軍蘇愷戰機 隨後出沒我空域

據了解，美國軍機先向民航局申請進入我國空域，經我國軍方同意後，進入我國領空。不過，在美國軍機取道我國空域飛行後，我國防部偵獲中共解放軍多架蘇愷-30重型戰鬥機，於我國西南方外圍空域出沒，未見轟炸機或預警機等慢速機種，國軍隨即派遣在空偵巡機前往應處，包括嘉義基地的F-16戰機也前往馳援，經我軍廣播與積極驅離後解除狀況。

國軍隨即派遣F-16戰機 積極驅離

國防部強調，國軍運用聯合情監偵，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握、積極應處，籲請國人放心。至於美國軍機通行我國空域，是否和中共戰機出沒我國西南方空域有關？軍方官員不願多做評論。

美機取道 立委：顯見台美互信

對於美軍運輸機昨向我國申請飛航我國西部領空，民進黨立委王定宇昨表示，這並非美軍軍機首度取道我國空域，昨天可能是考量航線的安全與便利性，而我方也充分掌握，顯見台美雙方彼此信任關係逐漸深厚。

軍事專家、「軍情與航空」網站主編施孝瑋指出，美軍運輸機昨航經台灣上空後，緊鄰我國飛航情報區「A1」航路，這可能是美機原航線有雷雨胞發展，以及我方能提供安全、良好的過境環境，所做的決定與考量，只要平常心看待即可。

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