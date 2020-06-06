江啟臣盼高雄市民 留下韓國瑜

在罷韓前夕，國民黨主席江啟臣以預錄影片向高雄市民溫情喊話。（擷圖自江啟臣臉書）

2020-06-06 05:30:00

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕高雄市今天將舉行罷韓投票，國民黨主席江啟臣昨天透過臉書播送一支「高雄的明天過後」影片，再幫高雄市長韓國瑜背書。江向高雄市民溫情喊話，作感性訴求，表達期待今天投票結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚。但江也強調，無論投票結果如何，國民黨都會尊重。

知情人士指出，黨中央昨通知中常委，今天下午四時四十五分，江啟臣將帶隊在高雄市黨部召開記者會。國民黨發言人洪于茜則說，江今天不排除南下高雄，確認後就會通知媒體。

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黨務人士指出，黨內先前評估罷韓情勢不樂觀，江啟臣甚至一度考慮過罷韓通過要辭職下台，後來考量後續補選仍要負起操盤責任，辭職方案已作罷。

為聲援韓國瑜，江啟臣在影片一開始就強調，雖然說罷免制度是要對付貪污不法，不是要來做政治鬥爭，但這是人民的權利，所以無論今天投票結果如何，國民黨都會尊重。

江啟臣表示，這次罷免投票是他擔任國民黨主席後，第一個面對的民意挑戰。他了解過去提名過程造成許多人的不滿，甚至引起黨內外的對立與困擾，但做為黨主席，他要承擔、不能閃避。

他還說，若通過罷免，不只是對韓國瑜的不信任，更是對高雄市府一年多努力的加大打擊，本來應該是四年一次的民主檢驗，現在卻因政治因素，變成僅剩一年半而已，「這樣子難道公平嗎？」「我想，這也留給高雄市民來做決定！」

前國民黨主席吳敦義昨也在其臉書轉貼國民黨力挺高雄市府團隊的文章與影片，但未留隻字片語，以沉默方式挺韓。

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