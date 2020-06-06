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罷免投票前夕 韓國瑜：無論結果 坦然接受

罷免投票日前一天，高雄市長韓國瑜市政行程滿滿。圖為韓國瑜出席「百選美饌發布記者會」，歡迎全國民眾到高雄觀光旅遊。（記者葛祐豪攝）

罷免投票日前一天，高雄市長韓國瑜市政行程滿滿。圖為韓國瑜出席「百選美饌發布記者會」，歡迎全國民眾到高雄觀光旅遊。（記者葛祐豪攝）

2020-06-06 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓投票前夕，高雄市長韓國瑜昨天上午連拚兩場市政行程，昨晚九點半還視察節能路燈，塑造拚市政的形象。他並在臉書播放預錄短片，強調高市府團隊是最棒最棒的團隊，「高雄有你們真好」，同時發文強調，無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。

夜巡市政 上百韓粉送暖

韓國瑜在預錄的五分半鐘影片說，他以政務官團隊為驕傲，他時常勉勵團隊，人生有這個緣份，幫市民打拚服務，是難得機會。「以人民為本，為官一任，造福一方，我們這個團隊就是為服務而存在」。

韓國瑜細數三位副市長及多位局處長優點，與任內貢獻，他相信高雄市民，一定可以感受到過去這一年半，整個市府團隊的努力，展望未來，「希望這個團隊可以繼續為高雄市民打拚」。

韓國瑜也在臉書發文說：「仰不愧於天，俯不怍於民」是高雄市政府團隊秉持的唯一信念。

韓強調，謝謝高雄市民給我們機會為大家服務，也謝謝所有局處首長、同仁幕僚，這一路以來的付出，無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。

罷韓投票前一天，韓國瑜昨天上午十點，先到鳳山行政中心五樓參加「新鮮人求職秘笈」記者會，強調青年局與經發局聯手，請企業界提供五百個工作機會給青年朋友。十一點出席行政中心一樓中庭的「二○二○高雄100，百選美饌發布記者會」，並與美食家陳鴻走紅地毯進入會場，鼓勵大家到高雄觀光旅遊。

晚間九點半，韓國瑜特別安排視察路燈PFI專案，上百名韓粉特別來替他加油，「市長加油」、「市長我愛你」聲音此起彼落，頗有與舉辦遊行的罷韓團體互別苗頭的意味。

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