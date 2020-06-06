罷免案若過關 政院將指派代理市長

罷韓案可能發展

2020-06-06 05:30:00

若未過關 不得再罷韓

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案今投票，依照現行規定，若罷免案未通過，韓國瑜在剩餘任期將取得「免死金牌」，無法再被提起罷免。若是罷免通過，則韓陣營也可以選擇打「延長賽」，向法院提起罷免訴訟來力拚翻盤。

罷韓案若未通過，根據「公職人員選罷法」規定，截至本屆高雄市長任期屆滿為止，選民將不得再對韓國瑜提起罷免，這也意味著韓在剩餘任期將得到不可罷免的「免死金牌」。

請繼續往下閱讀...

韓可打訴訟 延宕補選

若是罷免通過，根據「公職人員選罷法」及「地方制度法」規定，中選會將於七天內公告罷免通過，並於公告日起三個月內完成補選。韓國瑜將自公告日起被解除職務，由行政院派任代理市長接掌市政，韓未來四年內不得再成為高雄市長候選人，現任副市長及職務比照簡任第十三職等之主管均須隨韓一同離職。

不過，韓陣營在罷免投票通過後，還可選擇透過罷免訴訟來打「延長賽」。依據「公職人員選罷法」規定，韓可主張選委會違法，提起罷免無效之訴，或是以罷免案有不法為由，以罷免案提議領銜人為被告，提起罷免案通過無效之訴，一旦勝訴確定即可復職。

依照規定，罷免訴訟案件以二審終結，不得提起再審，且各審法院應於六個月內審結。換言之，整個訴訟程序最長可達一年，加上各種行政作業時間，這場罷免「延長賽」的最終結果可能拖到明年七、八月才出爐。

值得注意的是，「地方制度法」規定市長所遺任期不足兩年時不舉行補選，但未明確定義所遺任期的計算方式，而罷免訴訟期間依法又不能舉行補選，因此本案若真的走上罷免訴訟，且最終韓陣營敗訴，屆時所遺任期要以罷免通過公告日或是判決確定後起算，將直接影響高雄市長是否需要補選。據了解，主管機關內政部目前對任期的計算方式並無定論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法