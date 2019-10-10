台南逾800後援會相挺 小英、競總週六授證

2019-10-10

〔記者蔡文居／台南報導〕明年總統大選選情進入組織決戰期，蔡英文台南競選總部主委、市長黃偉哲昨天邀集幹部開會表示，台南競總將於十月十二日（週六）辦理小英總統後援會授證，市民熱烈相挺，目前超過八百組百工百業團體公開相挺小英總統，當天將由小英總統親自授證，台南全力衝票，不只要達成二○二○總統連任、六席立委全壘打的目標，更要讓台南得票率拿下全國第一。

黃偉哲：力拚台南得票率全國第一

黃偉哲說明，週六總統授證典禮原本規劃二百個後援會、一千二百個位置，但各界後援會報名踴躍，目前已突破六百個後援會、參加人數已逾二千人。

黃偉哲表示，此次後援會的授證活動和往年不一樣，不只是地方政治團體，絕大部分都是各行各業人士發起百工百業後援會，涵蓋農漁業、各商業會、教育、文化、民力、醫界、宗教等百工百業協會社團，主動站出來要和蔡英文總統共同守護台灣的民主自由，不讓台灣成為另一個香港。

百工百業逾二千人到場 全力衝刺

黃偉哲說，週六的授證活動，除了蔡英文總統會親自頒發證書給各後援會幹部外，小英後援會的召集人陳唐山將會率領賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇六位立委參選人與會，全力衝刺二○二○大選，讓台南一定贏！讓台灣一定贏！

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