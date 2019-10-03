焦點評論》老共與情工法

2019-10-03

記者鄒景雯／特稿

在民進黨立委主導下，立法院昨天初審通過了國家情報工作法的修正，主要針對間諜行為將提高刑度，最重可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並將終身追訴；此外，也將「關鍵技術產業」納入情報單位的工作範疇之內。理論上，按照政黨定位、修法方向，民進黨握有過半席次的實力，這些補強措施理應一路開綠燈，在本會期完成三讀才對，事實上，卻連參與連署的立委都忐忑不安。

怎麼可能有這種事情？民進黨的領導者不是一再強調捍衛國家安全的決心，並且向選民保證「只有我」才能守護台灣的主權與生活方式，那麼有關前述加強情報網絡的反滲透法制配套，過去這四年，不是早就該列為優先法案，甚至已經通過實施了，豈會延宕到屆期不連續的最後時刻，以及明年是否仍能過半的風險之下，還在黨內決策過程屢屢傳出不可思議的猶疑與勸阻，難道這些阻卻犯罪的做法不對？

如果比較中國與台灣的情工規範，民進黨立委遲來的一鼓作氣，當然是正確的。倘若維持現制，例如我們對於從事間諜行為洩漏或交付情資給敵對勢力者，只有七年以上徒刑，追訴期則比照刑法，按照犯行而定；然而相同行為在對岸，老共即使不槍斃，也可以把人關到死，而且終身追訴；以兩岸對峙的嚴峻，兩相對照，我們有什麼談判的籌碼？恐怕在關鍵時刻，連換俘的資格都沒有。

修法，只是把雙方的國安工具拉齊到比較接近的水平，畢竟對岸是當前台灣最大的境外敵對勢力，這是一個非常簡單的道理。但是此議一出，國民黨提出是否符合比例原則的質問，也就罷了，反正國民黨是民進黨口中「亡國感」的來源，其行不讓人意外；大家必然很難理解的是，即使在民進黨政府內部，過去這段時間，也出現了各種暫緩的主張，一是，選舉期間避免爭議性討論，留待選後再說；二是，這會破壞兩岸關係，不利兩岸互信。這二者中，以後者最駭人聽聞，因為真實反映了老共的關切。

對岸確實已經溢出了對於民進黨推動國安六法的情緒，有評論直指「這種手法只是飲鴆止渴，將造成兩岸關係雪上加霜，無法給台灣帶來好處」，問題是，依據此一邏輯，做為泱泱大國，中國何不先反求諸己，法制文明一點？

於是，立法院新近傳出一個圈內觀察，也許是多慮，但不妨由全民一起來注視，那就是昨日通過初審只是回應國內的壓力，如果決策當局未來在二讀時不及時排案，本會期仍有胎死腹中的可能，尚不能完全排除。如此黨內憂慮是真的嗎？我們不願意相信。

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