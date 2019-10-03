統促黨非法集會罰2400 柯文哲稱依法行政

2019-10-03

台聯斥不敢嚴厲執法 嗆柯下台

〔記者郭安家、沈佩瑤、王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨前天在台北車站非法集會、違規搭設舞台，慶祝中華人民共和國國慶，台北市政府僅開罰兩千四百元；面對質疑聲浪，台北市長柯文哲昨受訪強調「依法行政」，且警方駁回其集遊申請，還說「不能要求我們超越法律去作為」，但台北市議員發現，台北市警察局及新工處有批准統促黨五個小時路權。台聯黨昨下午前往市府抗議，斥柯不敢對統促黨嚴厲執法，嗆柯下台！

北市議員吳沛憶說，在北市集會遊行須向警方申請，並向新工處申請路權，新工處針對路權提出土地使用同意文件時，仍需會同警方同意；經查，市府確實同意統促黨當天十二時至十七時的路權，柯卻只說「警方駁回其集遊申請」，新工處為何會同意路權？到底誰在說謊？這根本是「超完美漏洞」，無怪被批縱容。

柯文哲昨被問及此事，脫口表示︰「前天警察局長陳嘉昌問我怎麼辦？就依法行政啊！」並指台灣是法治國家，要嘛就修改法令，不然警方就依法行政，柯說︰「你可以指責台北市有沒有依法行政，但你不能要求超越法律去作為。」

新工處配合科正工程司胡培倫受訪表示，路權牽涉集會遊行自由，「我們都會同意！不管什麼政治立場。」而申請案送件，警方也會提供審查意見，若警方同意，新工處也會同意。

北市警中正一分局則說，統促黨以「廟會民俗活動」為由，申請在台北車站南二門廣場進行遊行，警方擔心影響旅客而駁回申請，但統促黨仍以「民俗活動」為由辦活動，依據集遊法，民俗活動不需向警方申請，警方是根據情蒐得知後，才展開警力部署。

北市議員王世堅表示，柯文哲說溜嘴「警察局長問我怎麼辦」，明明依法行政，陳嘉昌及局處人員還得揣摩上意、請示柯，大概認為市長跟統促黨總裁張安樂有連結。市議員林亮君指出，市府僅開罰兩千四百元，凸顯只要老子有錢，就可違規辦統戰活動，即使罰兩千四百萬元也是一樣。

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