謝國樑一早再開直播鞠躬 網熱議：在博取同情嗎？

今天一早7點謝國樑持續在基隆車站外圍遊走，繼續向民眾鞠躬問安，在直播下方則可看到網友留言熱議。（圖擷自臉書）

2024/08/01 08:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身陷罷免風波的基隆市長謝國樑，過去3天都一早到台鐵基隆火車站向民眾鞠躬問安、發送政策筆記本，在被檢舉違規後被台鐵人員請到車站範圍外。今天一早7點謝國樑持續在車站外圍遊走，鞠躬問安，在直播下方則可看到網友熱議，除了不少網友支持，也有一些網友嘲諷「要站路口才知道市民的需求？要站到罷免結束嗎？」「每天在這邊鞠躬基隆會就會更好嗎？」

謝國樑今天一早7點仍再度於車站附近開直播，持續向準備外出上班的民眾鞠躬打招呼，在直播中謝國樑及工作人員也持續宣傳政策，謝國樑還一度比著周邊的建築，稱在忠一路周邊會持續進行彩繪，他還比著後方的大樓稱之後會上色將顏色統一，並說他認為黑色比較適合。他在直播結束前也稱，明天一早7點還是會繼續出來向市民問好。

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在直播下方可看到不少網友表達支持，「早安市長加油」、「早安市長多喝水喔」、「市長早安-記得吃早餐」、「你做的很好了，市長辛苦了」、「挺善樑反惡罷，加油加油」、「謝國樑市長是一個修養很好的市長，對待民眾很客氣！」、「我是高雄人，我挺善良之人」等。

不過也有一些網友嘲諷「早安就放聲講，才不會淪為笑柄」、「消音市長鞠躬市長好棒唷」、「市長當到如此。可憐兮兮 。可悲」、「在博取同情嗎？哈哈哈哈哈，政治人物做到你這種地步真的有夠悲哀」、「我要電動車哈哈哈」、「好意思說幫基隆人增產」、「公車常常壞掉」、「親切的市長，今天為什麼不敢再站台鐵門口了呢？」。也有一些網友質疑「為什麼要動用警察保護」、「請問周邊為什麼那麼多警察？」

此外，在直播過程間也有遇到民眾反映問題，但話才說一半，謝國樑就走向其他地方，直播畫面也直接轉向其他方向，留言區也可看到網友酸「又消音了哇哇哇哇哇」、「鏡頭又帶開了哈哈哈」。

也有網友質疑「每天在這邊鞠躬基隆會就會更好嗎？」、「每天這樣，你當市長，到底是來幹嘛的？」、「把基隆的路鋪平，路上監視器更新，水溝清乾淨，增加大眾運輸班次等等等，還有很多事情可以做，不必浪費時間問早安」。

在直播中謝國樑及工作人員也持續宣傳政策，謝國樑還一度比著周邊的建築，稱在忠一路周邊會持續進行彩繪，他還比著後方的其中一棟大樓稱之後也會上色將顏色統一，並說他認為黑色比較適合。（圖擷自臉書）

在直播中可看到，有些民眾會與謝國樑打招呼或互動，但也有些遠遠看到就先避開。（圖擷自臉書）

在直播中可看到，有些民眾會與謝國樑打招呼或互動，也有人與他一起自拍。（圖擷自臉書）

在直播過程間也有遇到民眾反映問題，但話才說一半，謝國樑就走向其他地方，直播畫面也直接轉向其他方向，留言區也可看到網友酸「鏡頭又帶開了哈哈哈」。（圖擷自臉書）

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