高虹安涉貪被判刑柯文哲質疑審理不公 網列真相打臉

新竹市長高虹安因涉貪遭台北地方法院判處7年4月有期徒刑，民眾黨主席柯文哲昨稱在審理過程不起訴的檢察官都被調走，起訴的則都在同一天升官，質疑公正性。對此由檢察官經營的粉專「法律快易通：檢仔聊天室」發文闢謠。（資料照）

2024/07/31 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安因涉貪遭台北地方法院判處7年4月有期徒刑，民眾黨主席柯文哲昨稱在審理過程不起訴的檢察官都被調走，起訴的則都在同一天升官，質疑公正性。對此由檢察官經營的粉專「法律快易通：檢仔聊天室」發文闢謠，強調有些檢察官依然在北檢，有些則是在「法院宣判日」才獲得調升。

高虹安因在擔任立委時期涉詐領助理費11萬餘元，本月27日遭台北地方法院判處7年4月有期徒刑。柯文哲30日接受媒體訪問時稱，相較其他案例，這樣的判決結果顯然不符合比例原則，還批內政部後續的處置更像在刻意羞辱，整個審理過程大家其實心理有數，不起訴的檢察官都被調走，起訴的則都在同一天升官，聲稱過程實在太明顯，根本就不演了。

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由檢察官所創設的法普臉書粉專「法律快易通：檢仔聊天室」30日下午也發文闢謠，列出高虹安在北檢歷來被列為被告、後來獲得不起訴的5件案件，其中有3件承辦檢察官目前仍在北檢，其中1件是承辦檢察官去年「調升」主任，還有一件是承辦主任檢察官在今年「調升」高檢署。

「法律快易通：檢仔聊天室」說明，檢察官人事審議委員會公布年度檢察官調動名單，每年固定會在7月下旬週五，今年單獨剛好就是日子撞上。「法律快易通：檢仔聊天室」也指出「承辦檢察官不是在『起訴公布日』獲得調升，而是『一審法院宣判日』。在法院宣判前，沒人知道承辦檢察官是否能獲得法院支持、又或是被法院打臉」。

「法律快易通：檢仔聊天室」在文末也表示，這篇文純供澄清之用，因此特別關閉留言功能，以免各方亂戰。不過透過網友轉分享的推文仍可看到網友嘲諷「一張嘴就說謊」、「有時候好奇這種造謠難道就都無法可管？」、「柯文哲這樣造謠，可以告了吧」、「講這種話的人，才是刻意追求民粹」、「整天高喊司法不公的說謊政客，才是台灣人對司法不信任感的來源吧」、「以2014黃國昌的標準怎麼沒來雨中嘶吼一下？」等。

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