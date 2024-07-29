基隆罷免攻防》連勝文挺謝 嗆：要戰就來戰

基隆市長謝國樑呼籲支持者當分身，跟親友說明為何要出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

2024/07/29 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑深陷罷免的政治漩渦，繼前總統馬英九、新北市長侯友宜等藍營要角到基隆替他站台，國民黨副主席連勝文昨天也現身力挺，他痛批民進黨以政治為目的發起惡劣罷免，並激動拍桌怒嗆，「要戰就來戰」。謝國樑也說，國民黨要正面迎戰，拜託鄉親出來投下「不同意罷免票」，只要精誠團結，一定能打贏「反惡罷挺善樑」選戰。

謝國樑號召支持者再次出來投票

國民黨基隆市黨部昨天舉辦「國會改革說明及反惡罷挺善樑座談會」，連勝文、立委林沛祥、國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉、國民黨市議員韓世昱、無黨籍議員張耿輝等人到場聲援謝國樑。

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連勝文說，二○一四年民進黨推動一樣內容的國會改革法案，現在卻反對，無法自圓其說，就搞政治鬥爭轉移話題；謝上任一年多來，推動室內兒童樂園、友善城市、電纜地下化、基隆市立高中與美國柏克萊大學教育接軌、全台首創電動車減碳等政績，值得肯定，懇請鄉親團結，反對罷免案。

謝國樑表示，基隆不是罷免的最後一戰，而是罷免的第一戰，若是台灣頭的基隆沒有守住，二○二五年全國各地將出現罷免潮，至少有廿幾席、卅幾席立委恐面臨罷免，目的就是要讓民進黨再度成為國會多數。謝呼籲，為了國家的生存發展與基隆的未來，懇請鄉親投下「不同意」罷免票，相信只要團結，一定能打贏反罷免戰爭。

謝國樑並指出，這段時間很多人問他，遭罷免是否感到憂愁或難過？他則回應，這就是選舉。謝同時號召現場支持者要出來再投票一次，用選票擊敗對手。

林沛祥說，民進黨推動罷免謝國樑，是不折不扣的政治操作，他與在場民眾都反對「惡劣罷免」；如果民眾討厭網軍與說謊成性的政黨，就要投下「不同意」罷免謝國樑票。

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