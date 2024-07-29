基隆罷免攻防》拆樑：藍越袒護 離民心越遠

公民團體「山海公民拆樑行動」的小蜜蜂志工，趕在回覆基隆市選委會查詢單的期限前，在人潮較多的街頭宣導回覆技巧與應注意事項。（圖為山海公民拆樑行動提供）

2024/07/29 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，近來國民黨積極舉辦宣講活動「固樑」，面對藍營反制，拆樑行動發言人李晏蓉指出，國民黨邀請嘉賓助講、一味袒護謝國樑，只會離市民越來越遠。

針對國民黨質疑拆樑是民進黨在背後策劃，李晏蓉反批，以發起罷免的公民角度來看，民眾除了失望，還是只有失望。從今年二月公民團體發起罷免謝國樑開始，至今對於基隆市府的訴求只有一件事，就是要求謝回應有疑慮及爭議的市政問題，而每一項都是謝國樑在基隆市長任內提出，希望國民黨認真思考，謝國樑提出的市政遭市民質疑，與民進黨有何關聯？難道是民進黨指使謝國樑研擬政策？

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批國民黨扯綠營 荒謬至極

李晏蓉提及，近期部份拆樑志工過去的經歷，被反對罷免謝國樑的一方惡意流出，造成志工內心恐懼，即便證明罷免團隊與民進黨毫無關聯，卻還是一直遭國民黨將兩者強行連結，這種毫無邏輯的推論實在荒謬至極。她強調，若國民黨依然盲目相信自己認為對的事，把所有不同意見都當成是政黨攻擊，只會離民心越來越遠。

拆樑團體在廿七日、廿八日的週休假期，持續在街頭教導民眾如何回覆市選委會寄出的連署罷免的查詢單，李晏蓉強調，不希望選委會因為行政機關不中立，導致最後要走向司法程序。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，公民團體發起罷免活動，是對謝國樑荒唐市政作為的抗議，如果正當性不足，不會發展到現在的階段。謝國樑做了太多錯事，包括東岸廣場爭議、電動機車政策用公帑兌現自己的買票政見、可笑的人工草皮設施，都凸顯謝國樑不適任基隆市長。

林明智說，近期謝國樑開始利用各種方法阻擋罷免案，包含連署書的認定，寄發查詢單的份數，還將罷免活動貼標籤成藍綠對決，企圖掩蓋其施政不力。他呼籲謝知所進退，切勿妄想沒收公民的罷免權利。

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