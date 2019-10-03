立委：中國十一未見台灣退將 國安修法見效

2019-10-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國十月一日慶祝建政七十週年，由於中國過去經常透過其國家慶典的名義，邀請我國退將赴中參加活動進行統戰，立法院上會期因而通過兩岸條例修法遏止歪風。民進黨立委趙天麟昨表示，此次中國國慶，沒有看到台灣退將、政治人物畫面，顯見法制建立後，馬上有了成效。

傳北京有邀 但我方並無將領赴約

前陸軍副司令吳斯懷中將等我國退役將領，二○一六年十一月赴中參加「孫中山先生誕辰一五○週年紀念活動」，還被中國官方媒體拍到在台下聆聽中國領導人習近平演說，甚至在中華人民共和國國歌演奏之時起立，引發高度爭議。

為此，立法院上會期三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，禁止退休政務人員及將官參加中國相關政治活動，如有妨礙國家尊嚴，最重可剝奪月退俸。

趙天麟昨在立法院外交及國防委員會詢問國安局長邱國正，此次中國國慶是否有退將、政治人物前往中國參加慶祝活動？邱國正答詢表示，他知道有哪些人到了中國，但不能妄加說，持續都有在掌握。不過，邱國正未言明去中國的人是退將還是政界人物。

據透露，中國今年仍試圖邀請我退役將領赴中參加活動，傳出包括季麟連、甯攸武、傅慰孤、陳盛文、高安國、王文燮、黃幸強、夏瀛洲與李少弘等退將，都在中方邀請名單，但相關官員表示，我方並無將領回應邀請並赴約。

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