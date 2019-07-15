冷眼集》不必含淚含恨含血

2019-07-15

記者鄒景雯／特稿

在世界民主國家中，台灣是個很年輕的加入者，若以總統直接民選為里程，至今不過選了六次，明年一月才要完成第七次投票，這麼短的資歷，要去除帝制深入人心、人民當家作主，需要有更大的自覺與勇氣，頭家與公僕二者皆然。

台灣在二○一二年那次大選的前夕，出現了「含淚含恨含血」都要去投票的鼓譟，這是一次非常典型長期受到威權馴化下、不惜為奴為婢、服侍政客的公然展示；後來馬英九連任成功，不但多了四年任期，國會還繼續由國民黨過半，然而他做了什麼事？不用再裝腔作態、受選票羈絆的他，只為成就一己的定位，終致二○一四年引爆太陽花運動，自此跛腳不振，二○一六年全面交出政權。

這個實例說明，選民自甘被綁架的後果，是肉票、綁匪、國政、時機，一起陪葬。時至今日，台灣又準備要大選了，政治人物摩拳擦掌，再度前來討票，該自問的是：參選人和全國選民累積了這麼多年的民主經驗，是否都有了長進？

國民黨今天公布初選成績後，隨之而來的，就是落敗者應該啟動第二回合的競爭，還是坦然認輸、就此偃旗息鼓的問題。這個問題原本不該成為問題，之所以政情浮動，多數人不認為會迅速落幕，原因出在國民黨要輸一次、輸兩次，或是輸哪一次？連國民黨內各方都還在不停地運算；而且其不構成外界的見縫插針與陰謀論，在於縫、針、陰謀，國民黨這半年自產自製，提供得十分足夠，根本不假外求。

各別政黨的動態，由其追逐權力的菁英去傷腦筋，從台灣的民主素質要提升、民主內涵要深化的角度，其實不論是什麼顏色的支持者，都該把這段期間「唯一支持」的政治動員令拋諸腦後，一式監督所有參選人的大政方向與落實能力；既然不認黨、不認人、只認事，就沒有「含淚含恨含血」的必要，認同就投，沒認同的就不投。同樣的，基於成熟之自主選民的前述需要，有意從政提供服務的人，若信心不滅，評估合宜，沒有理由不想辦法，努力讓自己這個商品在更大的意見市場上架，爭取再一次的良性競賽，以促進廣大民眾可以各取所需、含笑投票的權益。

遊戲規則的主導者與既得利益者，一定會秉於政黨政治、初選機制，主張運動精神，但這是以公平公正、各方接受為前提，倘若有少數人自以為壟斷規則制定，大家就得照單全收，或是參賽者發現過程有不當介入，不論是外力或內部，理當有救濟措施，自力救濟不失為其中一個方法，要件是萬事俱備，已評估就緒，同時要颳起東風，也就是社會支持。

民主在台灣，實踐起來，可以讓人講話的地方，實在不少；既然如此，誰說不可以來個「大破大立」，最後由實力定天下。自由競爭，帶來政治進化，這是振興選民意識的鐵律。再次強調，什麼顏色都一樣。

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