脫黨？ 郭：拚到最後 今再說明

2019-07-15

〔記者卓怡君、蔡思培／台北報導〕趕在國民黨總統初選民調最後一天，國民黨總統初選參選人郭台銘昨日一早前往台北市文山區掃街拜票，強調自己會拚到最後一刻。郭也說自己和他人有約，可能不出席國民黨總統初選民調公布記者會。

至於國民黨主席吳敦義前天在臉書PO文要大家團結，外界認為此舉是針對郭台銘喊話。郭說，前天搭高鐵有遇到吳，「他沒有向我喊話，不是針對任何人，是對所有人說。」

吳要大家團結 「不是對我說」

面對媒體詢問民調結果出爐若不如預期，是否會脫黨參選？郭台銘說，這是假設性問題，今天上午有正式狀況後，下午會有正式說明，他還沒想到這問題，民調結果還沒出來，他會拚到最後一刻。是否會和他人搭配？郭台銘說，首先要認同中華民國台灣，並且可以雙贏，贏得選舉才是最重要。郭陣營則強調，郭從未說要脫黨，這是被操作的假議題。

此次國民黨總統初選民調是國民黨史上最大規模的初選民調，郭台銘陣營對於這次民調可能失真提出不少質疑，像是「戶中抽樣」，身分上難以確認，老的裝成小的，或小的裝成老的，失真情況明顯 。

郭營質疑民調明顯失真

郭陣營也認為，由於民調時間長，在規則設定上比較偏向支持者的生活型態，以及守電話的能力，使得民調呈現上可能只顯示了少部分人的意志，之前郭一再建議國民黨納入手機民調，但並未被採納。

郭台銘陣營指出，不採納手機樣本的初選民調，挑戰現代人的生活方式，看似可行、公平，但以現在的時空背景來說，很容易被操弄，並且不具合理性，民調結果是否代表該人選民意基礎最高，備受質疑。

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