朱：用平常心 看待結果 盼全黨團結

2019-07-15

〔記者陳心瑜、魏瑾筠／綜合報導〕昨天是國民黨總統初選民調最後一天，參選人朱立倫走訪桃園、新北多家廟宇參拜。他說，會用平常心、「正常倫」的心態面對結果，希望今天過後全黨能團結一致，他今天上午不會出席國民黨中央舉辦的記者會，將在中午十二點自行召開記者會說明想法。

朱立倫昨上午到桃園市景福宮、慈惠宮及明倫三聖宮等三間廟宇參香；下午前往新北市新莊慈祐宮，以及有「總統廟」之稱的林口竹林山觀音寺參拜，沿路受到民眾歡迎，「朱立倫，凍蒜」加油聲不絕於耳。

相信郭不會脫黨參選

媒體詢問，有人為朱立倫打抱不平，認為初選機制不公平，朱回應說，昨是民調的最後一天，不要再說公平不公平的問題，如果是他出線，希望獲得大家支持；如果不是，他也會支持黨提名的候選人，這才是民主風度。

外傳另一對手郭台銘若未出線，未來恐脫黨參選，朱立倫連說兩次「我相信不會」。朱表示這只是傳聞，希望今天過後國民黨都能團結，否則「二○二○大選可以打包了」；他再三強調國民黨不能贏了初選卻輸了大選，民進黨及某些人最期待國民黨鬧分裂，全黨沒有分裂的理由，這不是為了個人，而是為了台灣、為了中華民國的經濟發展、兩岸和平，讓下一代更好。

朱立倫說，全黨與全台灣的人都知道，永遠堅持團結的是朱立倫，這個理念他一定會堅持，今天會召開記者會說明比較完整的心情與論述。

對於國民黨未來整合的難題該怎麼解決？朱立倫說，二○二○最大的變數，就是國民黨會不會團結，只要國民黨能團結，任何的難題都能夠克服，所以現在講任何變數，倒不如從今天開始，全黨能夠放下成見、團結一致。

朱立倫昨天回到新北市，多位國民黨籍民代陪同拜廟，朱的昔日舊屬、新北市副市長謝政達及市府多位一級主管也現身力挺，朱直說「感到暖暖的」。他呼籲全台民眾參考，為何他在執政過的縣市都能獲得肯定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法