韓造勢場 郭、朱看板「踢館」

2019-07-01

郭：看板早就訂了 他可以選別的場地啊

〔記者蔡孟尚、卓怡君、林良昇／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的支持者昨天在新竹縣政府前廣場舉辦造勢活動，會場後方大樓竟高掛對手郭台銘笑容燦爛的大型看板，周邊路口的電子看板也有「唯一支持朱立倫」的廣告，引發「踢館」聯想，讓韓粉們心裡相當不是滋味。

國民黨總統參選人郭台銘強調，他在新竹有很多朋友，兩、三個星期前這些朋友就訂了看板，他事前「百分之百不知道有看板」，「他選擇我的場地，我有什麼辦法」，「他可以選別的場地啊！」

朱：「超級粉絲」做的

至於在光明六路、縣政二路「唯一支持朱立倫」電子看板，距離韓國瑜造勢會場也不到一百公尺遠。前新北市長朱立倫說，他前晚才知道有支持他的看板，朋友和他說是一位新竹的「超級粉絲」臨時想到要做的，各地好朋友最近都設很多看板，已有六、七十面，他非常謝謝好朋友的熱心，希望支持他以外，也支持國民黨，最後團結在一起。

不過有不少韓粉看不慣舞台後方的郭台銘廣告，一度製作了一面超大標語帆布，上面寫著「莫忘世上苦人多，庶民心聲」，昨天上午原本要雇用吊車懸掛起來擋住郭的廣告，但主辦單位多次協調後，基於不製造黨內對立的原則，最後沒有掛起這塊巨型帆布。

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