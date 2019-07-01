郭：庶民出身 不像蔡是嬌嬌千金

2019-07-01

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨晚到新北市參加園遊會，他表示自己才是庶民出身，最懂民眾要什麼，不像蔡總統是「嬌嬌的千金」，家裡的錢是炒地皮來的。郭並說，他比蔡更像三軍統帥，要帶領台灣再創經濟奇蹟。

要再創台灣經濟奇蹟

郭台銘昨天先到板橋慈惠宮參拜，隨後在市區掃街，晚上出席永真教育基金會在板橋第二運動場舉辦的歡樂嘉年華園遊會，他高齡九十四歲的母親、妻子曾馨瑩、弟弟郭台強等人都到場，現場人潮很多，許多人高喊「郭台銘凍蒜！」

郭表示，慈惠宮後面的廂房是他小時候與家人的棲身之處，同學當時都叫他「媽祖間的阿銘」，雖然爸爸是外省人，但彼此間沒有族群問題。

他說，不管鴻海工廠設在世界哪裡，都是回來台灣繳稅，他不炒地皮及股票，從初一就自己賺學費，他騎機車的時候，「蔡英文開車到台大上學」，蔡家裡的錢是炒地皮來的，「她才是嬌嬌的千金」。

郭台銘表示，他熱愛中華民國，就算在美國住了十一年，但「我只有中華民國護照」。

他並說，自己是政治新鮮人，只會做事、不會造勢，支持者都是自己來的，沒有動員也沒有補貼，將來就是要為大家做事的「阿銘」。

郭台銘說，他一定會保衛台灣及中華民國，當一個會做事的總統，有人貪污他一定依法辦理，「絕對不要相信民進黨是乾淨的！」

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