郭喊小孩國家養 朱：沒多繳稅不可能

2019-07-01

〔記者林良昇、陳賢義／綜合報導〕國民黨前日舉行第二場國政願景發表會，總統初選參選人郭台銘喊出「所有的新生兒，從出生到六歲，由國家幫你養」，另一位初選參選人朱立倫昨表示，如果全民不想繳高稅率，不可能交給國家養。

朱立倫對郭台銘在發表會上開出「出生到六歲，國家養」的政見感到疑惑，直言聽不太懂，認為郭應該有完整說明。朱強調，如果台灣要走「孩子國家養」的這條路，就要如同北歐國家，走大有為政府的路線，但全民要加稅到平均稅率四十％以上，而目前台灣平均稅率約為十二％，若全民不想繳那麼高的稅，孩子又要給國家養，事實上不可能。

朱以自身經驗指出，從務實來看，光公托、公幼，他用最省的成本做了八年，把所有閒置空間全部改成公托、公幼，從最基本算法來算，光公托、公幼與私托、私幼，政府補貼每年就一四四○億元，如果要達到「國家幫你養」，含所有生活所需，少說要幾千億元以上。

朱立倫媒合無名氏資源，昨前往台東縣，捐贈一百萬元給台東縣政府社會救助金專戶，並結合民間資源，指定專用照護台東弱勢長者視力，及驗光贈送老花眼鏡。

朱立倫表示，媒合過程已多年，代表台灣人的愛心，不願意出名和出頭，希望將愛心延續，期盼台東所有長輩都能配得老花眼鏡。

台東縣長饒慶鈴昨感謝朱能將新北市推動的經驗與資源帶到台東來，希望透過這次的公益行動，能將縣內一八五二名中低收入老人全部邀來驗光，做好視力保健並提供免費老花眼鏡的服務。

針對北市雙子星開發案因「國安問題」被經濟部投審會駁回，朱立倫昨天受訪時也指民進黨真正的目的是把柯文哲的努力推動卡死，他指雙子星是蓋一棟大樓而已，真的是無限上綱、逢「中」必反。

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