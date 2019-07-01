郭中華民國破產說 韓：不能認同

2019-07-01

〔記者蔡孟尚、蔡彰盛／新竹報導〕高雄市長韓國瑜「決戰二○二○，贏回台灣」大型造勢活動昨晚在新竹縣政府前廣場舉行，為國民黨總統初選民調前最後一場。韓國瑜說，另一參選人郭台銘說「中華民國是一家瀕臨破產的公司」，他不能認同，因為台灣有客家勤儉儲蓄的精神；他並批評蔡政府對於非民進黨執政縣市，要錢沒錢、要人沒人，是在玩「一國兩制」。

韓國瑜昨晚在旗手與護衛隊簇擁下進縣府前廣場，主持人許淑華帶領現場民眾高呼「庶民總統當選！」韓國瑜說，政府一九七九年創辦新竹科學園區，當時的蔣經國、孫運璿、李國鼎知道非做不可，如今竹科已帶動百萬人就業機會。

台灣有客家勤儉儲蓄精神

他說，郭台銘日前表示「中華民國是一家瀕臨破產的公司」他不能認同。台灣人賺一百元存卅六元，四千六百億美元外匯存底全球第四，台灣絕不會破產，只有民進黨執政三年，不會管理才可怕。

他批評民進黨很惡劣，偷剪帶子在網路修理他，給高雄市的登革熱防治經費也給得不乾不脆；台灣人不能接受的一國兩制，蔡英文卻在搞；非民進黨執政縣市，要錢沒錢、要人沒人，這就是蔡政府的一國兩制。

他出示「朋友提供的資料」說，去年印尼、越南爆發登革熱，衛福部派疾病管制局人員到印尼、越南，出錢出力出經驗，而對高雄登革熱漠不關心，這樣的民進黨政府可怕不可怕？他強調，自己被抹黑、抹紅、抹臭都不會變，七月八日起國民黨民調，拜託大家支持他。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法