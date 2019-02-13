柱：王想選 但太太不讓他選

2019-02-13

當年總統提名領表前 曾勸進朱吳王

〔記者何玉華／新北報導〕二○一五年國民黨總統提名的「換柱」風波，前立法院長王金平日前表示當年曾被黨主席朱立倫徵詢五、六次，最後卻「新郎不是我」，引發波瀾；洪秀柱昨天參加國民黨新北市黨部新春團拜時說，朱當時的確有誠意請王參選總統，但後來為何變化？她相信「幕後還有其他的故事」。

洪秀柱昨天還原當年的部分過程。她表示在領表之前就先拜託朱立倫、吳敦義、王金平參選，她拜託一輪後跟朱立倫說，「你就出來選吧！」但朱打死不出來，說市政很煩、家裡反對等理由，朱還說已經跟王講好了，要她直接去找王，讓王領表。她後來找了王金平，但王「伊伊啊啊」地未置可否，她當時氣得說「你們都不要選，那我就去領表囉！」

朱不選變選 幕後還有其他的故事

洪秀柱說，王金平後來解釋說，他當時想要選，但太太不讓他選。洪說，當時擔任黨主席的朱立倫確實很有誠意想徵召王金平參選總統，朱本身是不想選的，但後來為何有變化？當事人應該說清楚，「我相信幕後還有其他的故事。」

另外，對於黨內的總統初選，洪秀柱主張採取全民調，並認為四月才要啟動黨內初選作業、七月提名的時程太晚，「人家（指民進黨）大軍都出動了，我們還在搞黨內初選」；她並表示，支持能把兩岸政策說清楚、立場鮮明表述「一中同表」的參選人。

支持全民調 七月提名太晚

洪秀柱說，二○一五年的黨內總統初選，她直到七月中旬才被提名，她在十月被換掉，改由朱立倫匆促上陣，這怎麼選？她表示，黨內初選的競爭過程難免會有心結，一定要有時間化解心中的不快，「七月提名實在太晚了」。

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