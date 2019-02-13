名嘴爆：朱散布王中風

2019-02-13

王對朱不滿 兩人種心結

〔記者邱燕玲、林良昇／台北報導〕媒體人尚毅夫昨早在廣播電台節目受訪時爆料指出，國民黨立委、前立法院長王金平去年替高雄市長韓國瑜助選，因操勞過度住院兩天，沒想到前新北市長朱立倫對某重量級企業人士說「王金平中風開刀」，此話傳到王耳裡讓王不高興，導致朱王心結，王金平前天才會在接受廣播節目訪問時公開吐槽朱。

朱：從來沒聽過這件事

朱昨參訪新創企業後被問到此事，直呼他「從來沒聽過這件事」，並表示他下次如果有機會碰到尚毅夫，一定要問尚「這新聞到底從哪裡來？」

去年底本報也曾獨家報導指出，被王金平陣營視為「小兔崽子」的某位藍營人士曾對中國人士「放毒」、散播謠言，稱王金平「曾中風、腦部開過刀」，中國當局因此派人親自到台灣查證，經與王本人餐敘後確認王健康無虞。

據了解，王金平在去年九合一選舉為韓國瑜大力動員助選，十月初韓國瑜左營楠梓之友會成立時，王金平原要出席，卻因身體不適到醫院檢查，醫師說他操勞過度，要他住院吊點滴兩天；沒想到朱立倫與曾擔任產業公會理事長的某企業界人士聚會時，卻說王「中風開刀」，但這名企業界人士其實與王交情更深厚，因此親自問王，王這才知道原來朱立倫對外散布他中風開刀的謠言。

尚毅夫昨晚也在政論節目中質疑，朱立倫談及換柱往事，自稱「我當時唯一對不起的就是柱柱姐」，但據他了解，朱立倫在二○一六年敗選後，曾與王金平私下會談一個多小時，朱並當面向王道歉，指有人要他自己以黨主席身分選總統，不徵召王參選非朱本意。尚毅夫雖未說出這名關鍵人物的名字，但一旁的前國民黨立委羅淑蕾插話說「那就是馬英九啊！」

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