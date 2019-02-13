換柱後的「新郎」…各說各話》王：早答應要選 朱沒說就變那樣

2019-02-13

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨二○二○總統初選暗潮洶湧，前立法院長王金平前天說，二○一五年時任國民黨主席朱立倫「換柱」時曾六度找他選總統，最後「新郎不是我」；朱立倫昨天反駁，王金平當時表明因家人反對無法參選，自己唯一對不起的只有被換掉的洪秀柱。王金平昨受訪時再回應，當時已答應朱立倫願意參選，但朱立倫沒說「不再需要我參選，結局就變那樣」。

家庭因素

是沒登記初選原因

王金平受訪指出，當年洪秀柱登記參選後，曾三度勸進他登記黨內初選、告知他一登記「她就退出」，但那時自己因為家庭因素不願參選，直到後來黨中央有意換人，朱立倫才私下接觸他，時任黨秘書長李四川可能不知道這段歷史。

王金平表示，朱立倫找他第二、三次，他已經答應參選，但最後結局「就是那樣」，朱也沒告訴他不再需要參選；至於朱所提及的家庭因素，那只是起初告訴他沒有登記初選的原因；王並說，他要感謝朱立倫當時的好意、勇於承擔責任，幫他省下很多麻煩，也認為「國民黨要團結，不要引起新的紛爭與爭議」。

王金平昨晚也在臉書「台灣公道伯」PO出「蒜到底」的圖指出，最近走到哪大家都會問「某個問題」，他只好用圖回應大家，暗示他「選到底」。有網友獻策說，「下張圖是把蒜放進冷凍庫」，意指「凍蒜」，討論相當熱烈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/