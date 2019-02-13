朱明赴美西 參訪矽谷

2019-02-13

〔記者林良昇／台北報導〕佈局二○二○，前新北市長朱立倫明晚展開八天訪美行程，除到美國矽谷參訪指標企業外，也將與YouTube創辦人陳士駿會談，並到史丹佛大學演講與知名政治學者法蘭西斯．福山等人會談。朱表示，此次參訪是產業面的交流與學習，如要訪華府或美東，可能等提名後，有需要再安排。

朱立倫將於明晚啟程訪美。朱昨與國民黨立委許毓仁到華山文創園區參訪新創企業，品嘗智能手沖咖啡機沖泡的冠軍咖啡，也公開說明訪美行程，行程稱為「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」，定調為「產業學習之旅」。

對於選總統是否就要到美國「面試」？朱立倫指出，他從政廿年，經常與美國智庫、官方參訪及接觸，這次訪美完全是產業面的交流與學習，未來如果可能要到華府、到美東參訪，要等正式提名後，有需要才去。

朱立倫說，台灣新經濟是他投入二○二○的動能，過去一個月他沒有每天請客吃飯、拜訪、跑傳統行程，都閉門拜師學藝，聽年輕朋友創業經過，聽產業大師覺得台灣應該要走到哪些新的路，是做為國家領導人一定要知道的事情。

許毓仁表示，朱立倫將參訪超過十家以上的公司，包括Apple、Airbnb、Facebook、Google、Tesla、遊戲軟體影音串流平台Twitch、國際資安公司Palantir，以及其他矽谷新創企業，理解將來台灣怎麼與這些公司合作，也會與今年將搬回台灣的陳士駿會談。

此外，朱立倫本次訪美行另一重點，則是向國際享譽盛名的學者請益，包含與法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）等人會談，參訪胡佛檔案室。最後朱將公開在史丹佛ＦＳＩ國際學院，以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演講。

朱立倫強調，選舉的目的不是為了當選及個人的政治目的，選舉的目的是：如果有機會擔任這公職，到底能改變台灣什麼？八天訪美行就是希望透過溝通交流與學習，了解未來能夠帶領台灣新經濟的方向。

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